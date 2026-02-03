Hasta cuándo podés pagar el impuesto Automotor e Inmobiliario con descuento

Desde el lunes 2 de febrero están disponibles los boletos correspondientes a los impuestos Inmobiliario y Automotor 2026.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó que desde este lunes 2 de febrero ya se encuentran disponibles los boletos correspondientes a los impuestos Inmobiliario y Automotor 2026. Los contribuyentes pueden descargarlos y abonarlos de forma on-line a través del sitio oficial del organismo, ingresando a www.atm.mendoza.gov.ar , mediante las opciones “Descargar boleto” y “Pagar on-line”.

En esta primera emisión, ATM habilitó la descarga de la primera cuota del impuesto Automotor e Inmobiliario o, según el caso, la posibilidad de optar por el pago anual, modalidad que permite acceder a importantes beneficios.

Los contribuyentes al día podrán acceder a descuentos acumulables de hasta el 35 %, manteniéndose los beneficios vigentes del ejercicio anterior. El esquema contempla:

Para el período fiscal 2026 se aplica la recategorización de parcelas de acuerdo con la Ley N.º 8051 de Ordenamiento Territorial, la Ley N.º 8999 del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y las ordenanzas municipales vigentes.

10 % adicional para contribuyentes sin deuda vencida en otros impuestos al 31 de diciembre de 2025.

5 % de descuento por el pago anual en término.

10 % adicional para quienes lo hayan cancelado al 31 de diciembre de 2024.

10 % de descuento para quienes tengan el impuesto cancelado al 31 de diciembre de 2025.

Entre los cambios previstos se incluyen el pasaje de parcelas suburbanas a urbanas, de rurales a interfaz y modificaciones de secano a rural o de interfaz, según corresponda. Además, se mantiene la metodología de valuación masiva implementada en 2024 por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Dirección de Catastro, con actualización de los tramos de avalúos para preservar las alícuotas efectivas vigentes.

Impuesto Automotor 2026

En el caso del Impuesto Automotor, para el ejercicio 2026 se actualizaron las categorías de los vehículos en función de la inflación proyectada. También se incorporó un régimen de pago único liberatorio para:

Motos con avalúo de hasta $10 millones.

Automóviles, rurales, camiones, camionetas, pick ups, jeeps y furgones de hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anteriores.

Quienes accedan a este beneficio quedarán eximidos del pago del Impuesto Automotor en los ejercicios fiscales siguientes.

Modalidades de pago

Los contribuyentes pueden abonar los impuestos a través de distintas alternativas:

Web de ATM: pago en línea con tarjetas y código QR en el boleto (Canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).

Pago electrónico: Red Link y Red Pago Mis Cuentas.

Pago con boleto: Pago Fácil, Rapipago y Bolsa de Comercio de Mendoza.

Calendario de vencimientos

Impuesto Inmobiliario 2026

Cuota 1 y pago anual: hasta el 27 de febrero.

Cuota 2: hasta el 30 de abril.

Cuota 3: hasta el 30 de junio.

Cuota 4: hasta el 31 de agosto.

Cuota 5: hasta el 30 de octubre.

Cuota 6: hasta el 30 de diciembre.

Impuesto Automotor 2026