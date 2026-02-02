Caputo confirmó la postergación del nuevo índice de inflación tras la renuncia de Lavagna en el Indec

El anuncio fue realizado este lunes durante una entrevista radial, en la que el titular del Palacio de Hacienda explicó que la salida de Lavagna estuvo vinculada a diferencias de criterio sobre el momento adecuado para aplicar el cambio metodológico. “Se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía previsto implementarla ahora, pero con el Presidente siempre sostuvimos que debía hacerse una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado”, señaló Caputo.

Pese a la discrepancia, el ministro aclaró que la desvinculación se produjo en buenos términos. “Se fue bien y quedamos en buenos términos”, afirmó, y remarcó que el Gobierno mantiene expectativas positivas respecto a la evolución de los precios. En ese sentido, aseguró que “la inflación va a seguir bajando y va a converger con valores internacionales”.

Pedro Lines quedará al frente del INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna En relación con la conducción del organismo estadístico, Caputo destacó la designación de Pedro Lines como sucesor de Lavagna. Sobre el nuevo titular del Indec, subrayó que se trata de “un funcionario de excelente trayectoria, intachable”, y recordó que durante la gestión de Guillermo Moreno, cuando existían sospechas de manipulación de datos, “incluso él se fue”, en alusión a su conducta profesional.

image Pedro Lines. Es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral. Trabaja como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del País. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.