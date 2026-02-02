Ya funciona en Mendoza el primer hospital de gestión pública-privada del país Foto: Cristian Lozano

La provincia de Mendoza sumó un nuevo hospital para abordar la salud de los habitantes. El Gran Mendoza ahora cuenta con otra opción que tiene sus particularidades, dado que es el primer centro de salud de gestión pública-privada del país.

Específicamente, el nuevo Hospital de Luján de Cuyo funciona bajo un esquema de gerenciamiento privado que fue adjudicado a una empresa por 15 años, pero está integrado al sistema de salud público y el Estado provincial tiene el control. Las prestaciones sanitarias están disponibles para personas con o sin obra social.

Celebración Maipú se prepara para vivir su Fiesta de la Vendimia, "El legado de nuestra historia"

atención Demoras en Horcones de 4 horas por el regreso de mendocinos desde Chile

“ Este va a ser siempre un hospital público. No se entrega la llave del hospital; es una gestión privada sobre un servicio público, con el objetivo central de llevar más servicios de salud”, aclaró el ministro de Salud, Rodolfo Montero .

El Hospital de Luján de Cuyo ya recibió a sus primeros pacientes.

02 de febrero de 2026, Hospital de Luján, apertura, vacunatorio, calendario vacunación, vacunas, salud

La apertura estaba programada para el 1 de febrero, por lo que aquellos que necesiten atención médica ya pueden realizar sus consultas y pedir turnos. En una primera etapa se habilitaron los consultorios externos y atención programada.

Los turnos se pueden reservar a través de Mendoza por Mí y la línea telefónica 148. Aquellos que sí cuenten con obra social, deberán gestionarlos a través de la misma.

02 de febrero de 2026, Hospital de Luján, apertura, turnos, médicos, salud, atención médica El nuevo centro de salud recibe a pacientes con o sin obra social. Foto: Cristian Lozano

Qué especialidades tiene el nuevo Hospital de Luján de Cuyo

En esta primera instancia, se habilitaron turnos para las especialidades:

Pediatría,

Neumología pediátrica,

Medicina familiar,

Clínica médica,

Ginecología,

Cardiología,

Urología,

Traumatología,

Otras especialidades ambulatorias.

02 de febrero de 2026, Hospital de Luján, apertura, turnos, médicos, salud, atención médica La habilitación de los servicios será por etapas. Foto: Cristian Lozano

Desde el 15 de febrero quedará habilitada la segunda fase y recibirán consultas frecuentes como fiebre, cuadros gastrointestinales, traumatismos leves, heridas y otras patologías.

El desarrollo completo del hospital se extenderá por un período de 18 meses. Durante ese tiempo se avanzará con la obra civil y la incorporación progresiva de nuevos servicios hasta completar el establecimiento en su totalidad.

La tercera etapa incluirá los servicios de internación y quirófanos, con foco principal en cirugías ambulatorias. También se incorporarán laboratorio, diagnóstico por imágenes y nuevas especialidades médicas.