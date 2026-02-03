3 de febrero de 2026
Maipú celebró su Vendimia con una fiesta popular y eligió a Julieta Crespi como su reina 2026

Una soberana de Rodeo del Medio representará a Maipú a nivel provincial. La Vendimia Departamental 2026 reunió emoción, historia y homenaje en el Teatro Griego.

Julieta Crespi es la Reina de la Vendimia 2026 del departamento de Maipú.

Foto: Maipú Municipio.
Maipú celebró su Fiesta Departamental de la Vendimia 2026 con una noche atravesada por la identidad, la memoria colectiva y la participación de su gente. Bajo el nombre “El legado de su historia”, el departamento vivió un espectáculo cargado de simbolismo que culminó con la coronación de Julieta Crespi como nueva soberana.

Una noche vendimial construida desde la identidad

Con una puesta artística identitaria, Maipú desarrolló su fiesta en el Teatro Griego del Parque Metropolitano. Miles de vecinos y vecinas se acercaron para compartir una de las expresiones culturales más representativas del departamento. La jornada comenzó alrededor de las 20 horas con el show musical del grupo Agapornis, que aportó un clima festivo y acompañó el encuentro del público.

Luego se realizó la tradicional Bendición de los Frutos, uno de los rituales centrales de la Vendimia, que invita a agradecer el trabajo de la tierra y renovar la esperanza en cada nueva cosecha.

julieta crespi reina de la vendimia 2026 departamental de maipú
Julieta Crespi representó en alto al distrito de Rodeo del Medio, y ahora llevará con orgullo el estandarte de Maipú.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió cuando los veteranos de Malvinas del departamento subieron al escenario del Teatro Griego Papa Francisco. La Municipalidad de Maipú les entregó un obsequio profundamente simbólico: un viaje para regresar a las islas Malvinas, donde combatieron en 1982, generando un fuerte aplauso del público.

Un espectáculo que recorrió la historia maipucina y coronó a su reina departamental

Pasadas las 22.30, comenzó el espectáculo central de la Vendimia Departamental 2026, una puesta artística diseñada para recorrer la historia, la identidad y la proyección del departamento. Desde el reencuentro simbólico con un abuelo cosechador, hasta la llegada de los inmigrantes, la gesta sanmartiniana y el presente pujante del vino nuevo, el guion propuso un viaje emotivo por la memoria colectiva.

Tras el cierre del espectáculo, se realizó la elección de la reina departamental. En ese marco, fue coronada Julieta Crespi, representante del distrito Rodeo del Medio, quien tendrá la responsabilidad de llevar en alto a Maipú en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

En paralelo, miles de personas disfrutaron de los patios gastronómicos, ferias y propuestas culturales del Parque Metropolitano. Así, la Vendimia volvió a consolidarse como una celebración profundamente arraigada en la identidad maipucina, donde la cultura, la comunidad y la tradición renuevan año tras año un ritual que forma parte de su historia viva.

