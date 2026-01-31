Violenta pelea con armas blancas en Maipú: hay un detenido

Violenta pelea con cuchillos en Maipú: hay un detenido Foto: Archivo

Por Luis Calizaya







Una impactante pelea con cuchillos se registró este mediodía en el barrio Huarpes III de Maipú. Si bien no se conoció el detonante del conflicto, la Policía arrestó a uno de los involucrados, quien portaba un cuchillo tipo carnicero y fue sorprendido in fraganti mientras perseguía a la otra persona alrededor de un automóvil.

Impactante pelea con cuchillos entre dos hombres en Maipú: hay un detenido El hecho ocurrió en el barrio Huarpes III, en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Massera, cuando un vecino que caminaba por la zona se encontró con una escena de tensión entre dos hombres se enfrentaban con armas blancas en plena vía pública.

Policial - Cuchillo - Maipu Tras la pelea, la policía detuvo a un agresor y secuestró un chuchillo. Foto: gentileza Ante la gravedad de la situación, el testigo se dirigió a la Subcomisaría Lorenz para realizar la denuncia, lo que derivó en una rápida intervención policial. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a uno de los sujetos persiguiendo y amenazando al otro con un cuchillo alrededor de un vehículo.

El episodio finalizó con la detención del agresor, un hombre de 28 años, y el secuestro del arma blanca, un cuchillo carnicero. La segunda persona involucrada, de 26 años, no presentó lesiones.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. En el caso intervino la Oficina Fiscal de Luján.

Compartí la nota:







