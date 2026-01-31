31 de enero de 2026
{}
En plena vía pública

Violenta pelea con armas blancas en Maipú: hay un detenido

El hecho ocurrió en el barrio Huarpes III de Maipú, cuando un testigo dio aviso a la Policía, que detuvo a uno de los agresores armado con un cuchillo carnicero.

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Una impactante pelea con cuchillos se registró este mediodía en el barrio Huarpes III de Maipú. Si bien no se conoció el detonante del conflicto, la Policía arrestó a uno de los involucrados, quien portaba un cuchillo tipo carnicero y fue sorprendido in fraganti mientras perseguía a la otra persona alrededor de un automóvil.

El hecho ocurrió en el barrio Huarpes III, en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Massera, cuando un vecino que caminaba por la zona se encontró con una escena de tensión entre dos hombres se enfrentaban con armas blancas en plena vía pública.

Policial - Cuchillo - Maipu
Tras la pelea, la policía detuvo a un agresor y secuestró un chuchillo.

Ante la gravedad de la situación, el testigo se dirigió a la Subcomisaría Lorenz para realizar la denuncia, lo que derivó en una rápida intervención policial. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a uno de los sujetos persiguiendo y amenazando al otro con un cuchillo alrededor de un vehículo.

El episodio finalizó con la detención del agresor, un hombre de 28 años, y el secuestro del arma blanca, un cuchillo carnicero. La segunda persona involucrada, de 26 años, no presentó lesiones.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. En el caso intervino la Oficina Fiscal de Luján.

