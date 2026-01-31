Patrullajes preventivos en Las Heras y Godoy Cruz terminaron con secuestro de armas

Por Sitio Andino Policiales







En las últimas horas, personal policial realizó patrullajes preventivos que permitieron el secuestro de tres armas de fuego y la detención de tres personas en Las Heras y Godoy Cruz. En esta nota, te contamos todos los detalles de los operativos y sus resultados.

Cómo fueron los operativos en Las Heras y Godoy Cruz Según fuentes oficiales, durante un patrullaje preventivo en la intersección de calle Dr. Moreno y Amigorena, en Las Heras, personal policial detuvo la marcha de un VW Fox en el que viajaban dos personas. Al intentar identificarlas y realizar la requisa, la mujer, de 31 años, extrajo de entre sus prendas una pistola 9 mm Hi-Power con cargador colocado y cartuchos, apuntando al personal policial.

Los efectivos lograron reducirla y secuestrar el arma. Ambas detenidas registran antecedentes, y la causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

Por otro lado, en la intersección de calle Sarmiento y Vélez Sarsfield, en Godoy Cruz, personal de la unidad Motorizada realizaba tareas preventivas cuando identificó a un conductor de un Chevrolet Astra. Al requisar el vehículo, encontraron en su interior, dentro de una riñonera, dos armas de fuego tipo revólver.

Se procedió al secuestro de los elementos y al traslado del sujeto (con antecedentes), quedando la causa bajo la intervención de la Oficina Fiscal correspondiente.