31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Peligroso

Patrullajes preventivos en Las Heras y Godoy Cruz terminaron con secuestro de armas

Personal policial realizó patrullajes preventivos que terminaron con el secuestro de tres armas y la detención de tres personas en Las Heras y Godoy Cruz.

Patrullajes preventivos en Las Heras y Godoy Cruz terminaron con secuestro de armas

Patrullajes preventivos en Las Heras y Godoy Cruz terminaron con secuestro de armas

Por Sitio Andino Policiales

En las últimas horas, personal policial realizó patrullajes preventivos que permitieron el secuestro de tres armas de fuego y la detención de tres personas en Las Heras y Godoy Cruz. En esta nota, te contamos todos los detalles de los operativos y sus resultados.

Cómo fueron los operativos en Las Heras y Godoy Cruz

Según fuentes oficiales, durante un patrullaje preventivo en la intersección de calle Dr. Moreno y Amigorena, en Las Heras, personal policial detuvo la marcha de un VW Fox en el que viajaban dos personas. Al intentar identificarlas y realizar la requisa, la mujer, de 31 años, extrajo de entre sus prendas una pistola 9 mm Hi-Power con cargador colocado y cartuchos, apuntando al personal policial.

Lee además
Las Heras cumple 155 años: el histórico departamento de la gesta sanmartiniana
Efeméride provincial

Las Heras cumple 155 años: el histórico departamento de la gesta sanmartiniana
Las Heras celebró su fiesta de la Vendimia y coronó a Chiara Baciocchi como su reina.
Festejo

Las Heras celebró su fiesta de la Vendimia y coronó a Chiara Baciocchi como su reina

Los efectivos lograron reducirla y secuestrar el arma. Ambas detenidas registran antecedentes, y la causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

Por otro lado, en la intersección de calle Sarmiento y Vélez Sarsfield, en Godoy Cruz, personal de la unidad Motorizada realizaba tareas preventivas cuando identificó a un conductor de un Chevrolet Astra. Al requisar el vehículo, encontraron en su interior, dentro de una riñonera, dos armas de fuego tipo revólver.

Se procedió al secuestro de los elementos y al traslado del sujeto (con antecedentes), quedando la causa bajo la intervención de la Oficina Fiscal correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

Fiesta de la Vendimia: Las Heras recorre su pasado libertador y ferroviario

Violento robo a una mujer en Las Heras: la víctima terminó internada

Video: rescatan aves silvestres vendidas por redes sociales en allanamientos en San Martín y Las Heras

Apoyo aéreo y persecución: así desactivaron un robo en una vivienda de Las Heras

Así capturaron en Las Heras al acusado por el homicidio en Luján de Cuyo

Accidente vial en Las Heras: un ciclista murió tras chocar con un colectivo

Las impresionantes imágenes de la tormenta en Uspallata: granizo y "un río" en un barrio

Ingresó por la fuerza a la casa de su ex en Las Heras y ella se defendió con un cuchillo: fue aprehendido

LO QUE SE LEE AHORA
Feroz incendio en una carpintería en Godoy Cruz: bomberos controlaron el fuego
No hay heridos

Feroz incendio en una carpintería en Godoy Cruz: bomberos controlaron el fuego

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 31 de enero

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año
Emprendimiento

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año

Tras la fuerte tormenta, continúan las lluvias este sábado en Mendoza
El clima

Tras la feroz tormenta del viernes, anticipan un sábado con lluvias intensas y riesgo de granizo en Mendoza

Crecida de Río Malargüe en zona de montaña (Gentileza Castillos de Pincheira). video
Las de este viernes

Lluvias intensas en Malargüe superan el promedio mensual y generan complicaciones

Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos
Los primeros reportes

Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos