Rápido accionar policial para atrapar al autor de un robo en Las Heras

La bicicleta que robó el delincuente en Las Heras.

Un rápido accionar de efectivos policiales que cumplen funciones en Las Heras, permitió la detención del autor de un robo perpetrado minutos antes en una casa , cuando el maleante había sustraído una bicicleta, que luego también fue recuperada por los uniformados.

El hecho de inseguridad ocurrió cerca de las 2.30 de este jueves en calle Balcarce al 1.100 de Las Heras , donde un sujeto irrumpió en una casa y sustrajo una bicicleta rodado 26.

La denuncia de los vecinos permitió a los policías llegar rápidamente al lugar y perseguir al delincuente, logrando su aprehensión en el cruce de las calles Lisandro Moyano y San Luis, también en Las Heras.

Según fuentes policiales, el delincuente sustrajo la bicicleta y escapó ante la mirada de varios vecinos.

Entonces, estas personas se comunicaron con el 911 y comenzaron a dar datos del acusado. Primero aportaron su vestimenta, con campera azul y bermuda gris, y después agregaron que la huida había sido por calle Lisandro Moyano hacia el norte.

Con esa información, efectivos de la Comisaría 56 de Las Heras, realizaron un operativo rastrillaje por las inmediaciones y en Lisandro Moyano y San Luis, advirtieron la presencia del ladrón, quien circulaba en la bicicleta robada.

De esta forma, los uniformados dieron la voz de alto y luego concretaron la captura del individuo, identificado como Leonardo Torres.

El acusado quedó detenido a disposición de la justicia y en las próximas horas se definirá su situación procesal.