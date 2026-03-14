Se cumplen cuatro años del homicidio de Emiliano Fernández: fue asesinado cuando iba a su trabajo en Las Heras

Emiliano Fernández fue víctima de un brutal ataque en Las Heras

Este sábado se cumplen cuatro años del crimen de Emiliano Miguel Fernández , el joven empleado de Cuyoplacas que fue asesinado cuando se dirigía a su trabajo en bicicleta. El homicidio ocurrió mientras el agresor escapaba de un robo fallido en una fábrica del departamento de Las Heras .

El autor del hecho, Héctor "Pitay" Maravilla , fue posteriormente condenado a prisión perpetua en febrero de 2023 por el brutal ataque que conmocionó a la comunidad y a los trabajadores de la zona industrial.

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Todo ocurrió en la mañana del 14 de marzo de 2022 , cuando Emiliano Fernández se dirigía a cumplir con su jornada laboral en bicicleta hacia una fábrica de muebles .

Al pasar frente a la empresa Kaiser , el joven fue sorprendido por un delincuente que se encontraba escondido detrás de un árbol .

Embed - Mataron de un piedrazo a un hombre para robarle una bicicleta en Las Heras

Instantes antes del ataque, Maravilla había ingresado con fines de robo a unas oficinas en construcción dentro de la empresa Kaiser, ubicada a unos 200 metros de Cuyoplacas. Tras fracasar en su intento delictivo, salió del predio y se topó con Fernández.

En ese momento, el agresor le arrojó una pesada piedra directamente al rostro, provocándole heridas gravísimas. Luego del ataque, le robó la bicicleta y escapó del lugar.

Fernández fue trasladado de urgencia al Hospital Central, pero debido a la gravedad de las lesiones falleció cerca de las 8 de la mañana

La investigación y la captura Héctor "Pitay" Maravilla

Tras el homicidio, el fiscal Gustavo Pirrello ordenó allanamientos en el barrio Democracia, donde los investigadores sospechaban que podía ocultarse el autor del ataque.

asesino de Emiliano Fernández 1 Héctor Maravilla fue detenido en el interior del barrio 17 de noviembre

Si bien el hombre no fue encontrado en las viviendas allanadas, los efectivos sí lograron recuperar la bicicleta robada a la víctima, una mountain bike negra con detalles verdes.

De acuerdo con testimonios de compañeros de trabajo de Fernández, el joven tenía dos bicicletas y utilizaba ambas para trasladarse a su empleo.

Finalmente, al día siguiente del crimen, Héctor Maravilla fue detenido en el interior del barrio 17 de noviembre, en Guaymallén, lo que permitió avanzar en el proceso judicial que culminó con su condena.

El reclamo de justicia de los compañeros de la víctima

Horas después del homicidio, compañeros de trabajo de Emiliano Fernández realizaron una protesta para exigir justicia y el esclarecimiento del caso.

corte acceso norte Horas después del homicidio, compañeros de trabajo de Emiliano Fernández realizaron una protesta Foto: Yemel Fil

Los trabajadores cortaron ambas manos del Acceso Norte y recordaron al joven, quien vivía junto a su madre y sus hermanos.

"Por el aumento del combustible y de todo, se venía en bici a trabajar. El delincuente que lo mató había estado robando en una empresa cercana, en Kaiser. Salió de ahí, lo vio a Emiliano, le pegó en la cabeza y, una vez en el piso, volvió a golpearlo en el mismo lugar y se escapó en bicicleta", relató en ese momento Claudio Bolado, compañero de la víctima.

El trabajador también recordó a Fernández como una persona muy querida en su entorno laboral: "Emiliano era un excelente pibe. Tenía 38 años, era muy compañero, muy buena persona. Nunca tuvo ningún tipo de inconveniente ni laboral ni personal. La verdad es que es lamentable, porque era una gran persona".

corte acceso norte - 508313 Los trabajadores cortaron ambas manos del Acceso Norte y recordaron a la víctima Foto: Yemel Fil

Un homicidio que dejó huella en Mendoza

A cuatro años del hecho, el crimen de Emiliano Miguel Fernández continúa siendo recordado como uno de los episodios más conmocionantes ocurridos en el Gran Mendoza.

La condena a prisión perpetua para Héctor "Pitay" Maravilla, dictada en febrero de 2023, cerró el proceso judicial, pero no logró borrar el profundo impacto que dejó el asesinato de un trabajador que simplemente se dirigía a cumplir con su jornada laboral.