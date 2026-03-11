11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
recompensa

Ofrecen una millonaria recompensa para dar con el paradero de un hombre desaparecido en Las Heras

Las autoridades provinciales buscan obtener datos que permitan localizar a Ariel Gonzalo Linero Mirabal, quien desapareció en Las Heras.

El hombre que fue visto por última vez el 16 de diciembre de 2023 en el departamento de Las Heras

El hombre que fue visto por última vez el 16 de diciembre de 2023 en el departamento de Las Heras

Por Sitio Andino Policiales

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ofrece una millonaria recompensa para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Ariel Gonzalo Linero Mirabal. El hombre que fue visto por última vez el 16 de diciembre de 2023 en el departamento de Las Heras.

Según informó oficialmente el Gobierno provincial, se dispuso una recompensa de hasta 6.250 Unidades Fiscales (UF) para quienes brinden datos relevantes sobre su paradero. Con el valor actualizado al 2026, el monto equivale a $3.125.000.

Lee además
Entre los imputados se encuentran el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov

La Justicia reprogramó el juicio por la muerte de Maradona y redujo audiencias: cuál fue el motivo
Robo perpetrado por joven delincuente. video

"Entran, roban y salen": el nuevo robo de un menor que sacude a Malargüe

Buscan a un hombre que desapareció en Las Heras

Linero Mirabal tenía 35 años al momento de su desaparición y fue visto por última vez en el barrio Jardín El Challao, en Las Heras. Desde entonces no se han registrado rastros ni novedades sobre su ubicación.

desaparición, mendoza, ariel linero
Linero Mirabal tenía 35 años al momento de su desaparición

Linero Mirabal tenía 35 años al momento de su desaparición

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Ariel Gonzalo Linero Mirabal presenta las siguientes características físicas:

  • Contextura delgada

  • Altura aproximada de 1,75 metros

  • Tez blanca

  • Cabello corto de color negro

  • Sin tatuajes ni cicatrices visibles

Al momento de su desaparición vestía una remera roja, un pantalón deportivo corto negro y llevaba una mochila también de color negro.

Las autoridades aclararon que el pago de la recompensa está estrictamente condicionado a la calidad y precisión de la información aportada.

Para que el monto sea abonado, los datos brindados deberán conducir de manera directa a la localización de Linero Mirabal, situación que deberá ser certificada y validada por la autoridad fiscal o el juzgado interviniente en la causa.

Dónde aportar información

Quienes dispongan de cualquier dato que pueda contribuir a la investigación pueden comunicarse con la Dirección de Investigaciones o con la Unidad Fiscal de Homicidios a través de los siguientes canales:

  • Línea gratuita: 0800 222 7627

  • Emergencias: 911

  • Teléfonos de la fiscalía: (0261) 3487844 / 3487845 / 3487846

  • Correo electrónico: [email protected]

Las autoridades solicitaron a la comunidad colaborar con cualquier información que pueda resultar útil para esclarecer el caso y localizar al hombre desaparecido.

Temas
Seguí leyendo

Videos y fotos: impactante incendio en un casino de San Martín moviliza a varias dotaciones de bomberos

La Ciudad de Mendoza decretó duelo por la trágica muerte de un empleado municipal

¡Podía terminar en tu mesa! Secuestraron 4 mil kilos de carne casi podrida en un predio de Guaymallén

Marcó a la víctima y terminó condenado: ¿de cuánto fue la condena para el "datero" del homicidio en Guaymallén?

Video: daño y robo en una conocida heladería de Las Heras

Aparatoso vuelco en el Acceso Este de Maipú

Guaymallén: se quedó dormido, volcó y cayó a un canal

Video: dramático rescate de dos jóvenes que quedaron atrapados en la "Garganta del Diablo"

LO QUE SE LEE AHORA
La información fue confirmada por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez

La Ciudad de Mendoza decretó duelo por la trágica muerte de un empleado municipal

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha video

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definirá en junio a la fórmula sucesora de Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Elecciones en la UNCuyo: quiénes suenan para el rectorado en 2026 y por qué hoy es un día clave

Vendimia 2026: el plan del Gobierno para unificar dos noches de show en una sola.

Vendimia 2026: tras las suspensiones, el Gobierno busca evitar la superposición de espectadores

Las lluvias obligaron la reprogramación.
Vendimia 2026

Por las fuertes lluvias, se suspendió la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day