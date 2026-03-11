Ofrecen una millonaria recompensa para dar con el paradero de un hombre desaparecido en Las Heras

El hombre que fue visto por última vez el 16 de diciembre de 2023 en el departamento de Las Heras

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ofrece una millonaria recompensa para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Ariel Gonzalo Linero Mirabal . El hombre que fue visto por última vez el 16 de diciembre de 2023 en el departamento de Las Heras .

Según informó oficialmente el Gobierno provincial, se dispuso una recompensa de hasta 6.250 Unidades Fiscales (UF) para quienes brinden datos relevantes sobre su paradero. Con el valor actualizado al 2026 , el monto equivale a $3.125.000 .

Linero Mirabal tenía 35 años al momento de su desaparición y fue visto por última vez en el barrio Jardín El Challao , en Las Heras. Desde entonces no se han registrado rastros ni novedades sobre su ubicación .

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Ariel Gonzalo Linero Mirabal presenta las siguientes características físicas:

Contextura delgada

Altura aproximada de 1,75 metros

Tez blanca

Cabello corto de color negro

Sin tatuajes ni cicatrices visibles

Al momento de su desaparición vestía una remera roja, un pantalón deportivo corto negro y llevaba una mochila también de color negro.

Las autoridades aclararon que el pago de la recompensa está estrictamente condicionado a la calidad y precisión de la información aportada.

Para que el monto sea abonado, los datos brindados deberán conducir de manera directa a la localización de Linero Mirabal, situación que deberá ser certificada y validada por la autoridad fiscal o el juzgado interviniente en la causa.

Dónde aportar información

Quienes dispongan de cualquier dato que pueda contribuir a la investigación pueden comunicarse con la Dirección de Investigaciones o con la Unidad Fiscal de Homicidios a través de los siguientes canales:

Línea gratuita: 0800 222 7627

Emergencias: 911

Teléfonos de la fiscalía: (0261) 3487844 / 3487845 / 3487846

Correo electrónico: [email protected]

Las autoridades solicitaron a la comunidad colaborar con cualquier información que pueda resultar útil para esclarecer el caso y localizar al hombre desaparecido.