Intoxicación

Falleció un empleado municipal que se había intoxicado mientras trabajaba en un hotel de Mendoza

El trabajador Franco Damián Tello falleció este miércoles luego de haber sufrido una intoxicación el 23 de febrero. Las palabras del intendente Ulpiano Suarez.

La información fue confirmada por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, a través de su cuenta oficial en X. Tras el fallecimiento de Franco Damián Tello, el jefe comunal decretó un día de duelo en memoria del trabajador municipal.

"Lamento profundamente la pérdida de Franco Damián Tello, uno de los operarios municipales afectados por el incidente ocurrido en ocasión de las labores realizadas en la Ciudad tras la fuerte tormenta registrada el pasado 21 de febrero", expresó Suarez.

Luego agregó: "Ponemos a disposición de su familia todo el apoyo que desde el municipio podamos brindar. Franco fue un gran compañero de trabajo".

El incidente en Ciudad que generó un importante despliegue policial

El hecho ocurrió el 23 de febrero alrededor de las 13.30, cuatro operarios sufrieron una grave intoxicación por monóxido de carbono en un hotel en plena Ciudad de Mendoza, obligando a efectivos de la Policía de Mendoza a desplegar un importante operativo para rescatar a los damnificados, quienes sufrieron heridas de consideración.

El hecho ocurrió en el hotel Urbana Suites, ubicado en 25 de Mayo y General Paz, donde trabajan móviles policiales, varias dotaciones de bomberos y al menos seis ambulancias del SEC.

Según fuentes policiales, los cuatro operarios fueron rescatados, aunque al menos uno de ellos fue llevado al hospital Central con un estado de salud sumamente delicado. Los tres restantes fueron derivados a otros centros asistenciales y están fuera de peligro.

El hecho ocurrió cuando los operarios estaban trabajando en el subsuelo del hotel, al parecer, con una electrobomba. En medio de ese trabajo y cuando intentaban succionar el agua del lugar, se generó la intoxicación con los gases que se emanaba en la acción.

