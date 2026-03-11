11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Rompecabeza Real

Vendimia 2026: el plan del Gobierno para unificar dos noches de show en una sola

Tras la reprogramación de los shows de Vendimia, para el próximo domingo, las autoridades definen qué hacer para evitar la superposición de espectadores.

Vendimia 2026: el plan del Gobierno para unificar dos noches de show en una sola.

Vendimia 2026: el plan del Gobierno para unificar dos noches de show en una sola.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

Tras un inicio de semana marcado por las contingencias climáticas que obligaron a suspender y reprogramar los shows de la Fiesta de la Vendimia, para el próximo domingo, el Gobierno de Mendoza se enfrenta ahora a un complejo rompecabezas logístico.

Lee además
La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha
Las lluvias obligaron la reprogramación.
Vendimia 2026

Por las fuertes lluvias, se suspendió la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day
Vendimia 2026, Fiesta de la Vendimia 2026
Fiesta de la Vendimia: el Teatro Griego tiene una capacidad para 20 mil personas, aproximadamente.

Fiesta de la Vendimia: el Teatro Griego tiene una capacidad para 20 mil personas, aproximadamente.

Fiesta de la Vendimia: unificación de fechas y sobreventa técnica

La tormenta del martes no solo impidió la presentación de Abel Pintos, Magui Olave, Campedrinos y Ángela Leiva, sino que los pronósticos desfavorables para este miércoles obligaron a las autoridades a mover también la última repetición de "90 cosechas de una misma cepa".

El problema principal radica en el aforo:

  • Capacidad del Teatro Griego: aproximadamente 20.000 personas.

  • Entradas vendidas: la suma de los asistentes del martes y el miércoles alcanza los 30.000 tickets, aproximadamente. Ninguna de las dos noches agotó su capacidad.

  • Conflicto de ubicaciones: al haberse vendido ambas noches respetando los sectores específicos (Malbec, Tempranillo, entre otros), el domingo se presentará una superposición de dos personas por cada asiento.

Fiesta de la Vendimia 2026 "90 Cosechas de una misma Cepa"

La respuesta oficial

Desde el Ejecutivo provincial pidieron cautela y paciencia a la ciudadanía. Según informaron, durante la mañana de este miércoles se dará a conocer el protocolo oficial para ordenar el ingreso y la validez de los tickets.

"Es una logística compleja de resolver y lleva su tiempo", indicaron fuentes gubernamentales, subrayando que el objetivo primordial es garantizar la seguridad de los asistentes y evitar el desborde del predio.

Temas
Seguí leyendo

Sin coronas de cristal: la Vendimia de los Cerros homenajea a las madres mendocinas

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

La coalición antioficialista que se teje en Mendoza: qué dirigentes se anotan

Desde Mendoza, el embajador de Italia destaca la relación entre Meloni y Milei

Mendoza sigue de fiesta: lo que tenés que saber sobre los shows musicales y la Repetición, en el Teatro Griego

Vendimia, vino y pasión: la historia de una sommelier mendocina que conecta gastronomía, territorio y tradición

Cómo se logró el histórico show de drones que iluminó el Frank Romero Day

Torneo Vendimia de Polo y Golf: finales imperdibles y un sunset para disfrutar del atardecer

LO QUE SE LEE AHORA
La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

Las Más Leídas

Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.
Siguen los mimos

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

El robo ocurrió esta mañana en pleno centro de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza

Durante los próximos meses se realizará una evaluación del estado de las estructuras video
Evaluación

Tormentas intensas y calles inundadas: ¿Mendoza está preparada para resistir otro temporal?

Las lluvias obligaron la reprogramación.
Vendimia 2026

Por las fuertes lluvias, se suspendió la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day