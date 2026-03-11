Vendimia 2026: el plan del Gobierno para unificar dos noches de show en una sola.

Tras un inicio de semana marcado por las contingencias climáticas que obligaron a suspender y reprogramar los shows de la Fiesta de la Vendimia, para el próximo domingo, el Gobierno de Mendoza se enfrenta ahora a un complejo rompecabezas logístico.
La decisión de trasladar tanto la noche de los shows musicales como la Repetición del Acto Central para el próximo domingo encendió las alarmas por la capacidad del Teatro Griego Frank Romero Day.
La tormenta del martes no solo impidió la presentación de Abel Pintos, Magui Olave, Campedrinos y Ángela Leiva, sino que los pronósticos desfavorables para este miércoles obligaron a las autoridades a mover también la última repetición de "90 cosechas de una misma cepa".
Capacidad del Teatro Griego: aproximadamente 20.000 personas.
Entradas vendidas: la suma de los asistentes del martes y el miércoles alcanza los 30.000 tickets, aproximadamente. Ninguna de las dos noches agotó su capacidad.
Conflicto de ubicaciones: al haberse vendido ambas noches respetando los sectores específicos (Malbec, Tempranillo, entre otros), el domingo se presentará una superposición de dos personas por cada asiento.
Desde el Ejecutivo provincial pidieron cautela y paciencia a la ciudadanía. Según informaron, durante la mañana de este miércoles se dará a conocer el protocolo oficial para ordenar el ingreso y la validez de los tickets.
"Es una logística compleja de resolver y lleva su tiempo", indicaron fuentes gubernamentales, subrayando que el objetivo primordial es garantizar la seguridad de los asistentes y evitar el desborde del predio.