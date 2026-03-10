Por las fuertes lluvias, se suspendió la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day

La segunda noche de espectáculos musicales en el teatro griego Frank Romero Day se vio afectada por las fuertes lluvias que azotaron en el Gran Mendoza . A las 21.30, el propio Abel Pintos confirmó que los shows —que debían comenzar a esa hora— fueron suspendidos y reprogramados para el próximo domingo 15 de marzo.

Si bien desde la organización confiaban en que la jornada artística podría desarrollarse con normalidad, aunque con retrasos, las condiciones en las que se encontraban las gradas y el escenario hacían prácticamente imposible la ejecución de los actos . Asimismo, buena parte del público había optado por retirarse del lugar, a raíz de la tormenta .

El cantautor fue el encargado de anunciar a los asistentes la cancelación del concierto. " Por fortuna tenemos la oportunidad de reprogramarlo para el domingo que viene . Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo", señaló en un video quien se encargaría de cerrar la noche.

Además de Pintos, este martes estaba previsto que actúen Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leiva . Desde el área de Cultura de la Provincia confirmaron que esos espectáculos también se reprograman para ese día. Lamentablemente, mucha gente había arribado al teatro griego y debió afrontar las contingencias meteorológicas que obligaron la suspensión del evento .

Cerca de las 20 se desataron fuertes precipitaciones en la zona del Gran Mendoza, acompañadas de truenos y una marcada actividad eléctrica, generando inestabilidad en varios sectores del área metropolitana.

Con el correr de los minutos, la intensidad fue in crescendo y el agua comenzó a acumularse en la zona de los cerros y del propio teatro griego. La gente se resguardó en gazebos y distintos lugares, con la esperanza de que la situación se modificase. Algo que, lamentablemente, nunca ocurrió.

Pese a que algunos valientes optaron por quedarse en el gigante del Cerro de La Gloria, las lluvias no cedieron y el propio personal de seguridad del evento le comunicó al público que el espectáculo quedaba suspendido.