Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: qué pasa con las entradas tras la reprogramación

El mal tiempo pronosticado obligó a reprogramar el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 , titulado 90 cosechas de una misma cepa . El espectáculo se realizará finalmente el domingo 8 de marzo a las 21 en el Teatro Griego Frank Romero Day .

Al finalizar la puesta en escena se llevará a cabo la elección de la nueva Reina Nacional de la Vendimia y, como cierre de la jornada, se presentará el recital de Luciano Pereyra.

Para el domingo 8 serán válidos los tickets que originalmente correspondían al sábado 7 . De esta manera, quienes ya realizaron el canje de entradas podrán ingresar con esos mismos tickets . En cambio, las personas que tenían entradas para el domingo 8 no podrán acceder al predio ese día, ya que esos tickets pasarán a tener validez para el miércoles 11 de marzo .

Quienes deseen solicitar la devolución del importe de las entradas debido al cambio de fecha podrán hacerlo a partir del jueves 12 de marzo, enviando un correo electrónico a [email protected] con el pedido correspondiente y el Código de Venta, número que figura debajo del código QR de la entrada.

Las devoluciones se realizarán entre el jueves 12 y el domingo 22 de marzo, a través del mismo medio de pago utilizado en la compra. El comprobante será enviado por correo electrónico. Cabe aclarar que las entradas que registren acceso al evento no tendrán posibilidad de devolución.

teatro griego metropolitano maipú

Por otra parte, la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 también debió reprogramarse y se realizará el miércoles 11 de marzo a las 21. Las entradas ya canjeadas conservarán su validez para la nueva fecha. En esta ocasión, Luciano Pereyra no podrá presentarse; sin embargo, desde las 20 se desarrollará una previa con la participación de destacados artistas mendocinos.

La organización invitó al público a acompañar y disfrutar del espectáculo junto a los bailarines, actores y músicos que forman parte de esta tradicional celebración mendocina.

En este caso también, quienes deseen solicitar la devolución del importe de las entradas podrán hacerlo desde el jueves 12 de marzo enviando un correo electrónico a [email protected] con el pedido correspondiente y el Código de Venta que figura debajo del código QR.

Las devoluciones se realizarán entre el jueves 12 y el domingo 22 de marzo mediante el mismo medio de pago utilizado en la compra. Asimismo, las entradas que registren acceso al evento no podrán ser reembolsadas.