Luis Petri pidió construir un "lobby vitivinícola" para defender al sector en el Congreso

El exministro de Defensa llamó a modificar la estrategia para atraer más concumidores.

El diputado nacional Luis Petri (La Libertad Avanza) participó del tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y planteó la necesidad de fortalecer la presencia política del sector en el Congreso , con el objetivo de impulsar leyes que beneficien a la industria.

En diálogo con Aconcagua Radio, el dirigente mendocino sostuvo que la vitivinicultura necesita mayor capacidad de presión institucional para avanzar con iniciativas legislativas clave .

“Tenemos que hacer un lobby vitivinícola, en el buen sentido de la palabra” , afirmó Petri, al referirse a los desafíos que enfrenta el sector para lograr consensos en el Parlamento.

El legislador oriundo de San Martín explicó que la industria del vino compite en el ámbito político con otros sectores productivos que también buscan defender sus intereses .

En ese sentido, mencionó que algunos proyectos vinculados a la actividad encuentran resistencia de otras economías regionales, como la vinculada al azúcar.

“Tenemos que hacer un lobby vitivinícola porque enfrente hay mucha resistencia de otros sectores, como la industria azucarera”, señaló.

Luis Petri, Cristina Pérez, Desayuno Coviar 2026, Vendimia, Mendoza 07-03-26 Luis Petri participó de Coviar junto a su pareja, la periodista Cristina Pérez. Foto: Cristian Lozano

Petri remarcó que la vitivinicultura tiene presencia en al menos 18 provincias argentinas, por lo que consideró clave que los legisladores nacionales dimensionen el impacto económico y social de la actividad.

“Es importante la presencia de legisladores (de otras jurisdicciones) en esta fiesta para que vean lo que genera la vitivinicultura, no solo en Mendoza sino también en muchas provincias del país”, sostuvo.

Luis Petri y el desafío de la industria del vino para ampliar las exportaciones

El exministro de Defensa —quien estuvo acompañado de su pareja Cristina Pérez y se retiró del evento antes de los discursos institucionales— también analizó el contexto actual del sector y consideró que la industria enfrenta transformaciones vinculadas a los cambios en los hábitos de consumo. “Los consumidores están tomando menos vino y también están cambiando sus preferencias”, explicó.

Según Petri, ese escenario obliga a repensar la estrategia de desarrollo del sector, especialmente en lo relacionado con la apertura de nuevos mercados internacionales.

El legislador recordó que cerca del 70% del vino argentino se consume en el mercado interno y solo el 30% se exporta, por lo que consideró que uno de los principales desafíos es aumentar la presencia en el exterior. “Para ganar mercados tiene que haber estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y previsibilidad”, afirmó.

vino copa vitivinicultura La industria del vino atraviesa una fuerte crisis por la caída del consumo, las exportaciones y la recesión económica.

En ese sentido, valoró el tratado entre Mercosur y la Unión Europea, o un eventual acuerdo con Estados Unidos, que —según consideró— podrían abrir nuevas oportunidades para el vino argentino.

El otro desafío del sector: los cambios mundiales en el consumo

Petri también se refirió a la reducción del consumo de alcohol entre los jóvenes, una tendencia que se observa en distintos países.

Para el diputado, ese fenómeno representa un desafío adicional para la industria vitivinícola, que debe reforzar el posicionamiento del vino dentro de la cultura gastronómica. “Los chicos consumen menos alcohol, pero el vino es una bebida nacional y también un alimento”, señaló.

En ese marco, sostuvo que la industria debe promover el vino como parte de un consumo responsable, vinculado a momentos sociales y familiares. “Hay que posicionarlo como una bebida para compartir con amigos o en familia”, concluyó.