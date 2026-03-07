7 de marzo de 2026
Omar Félix criticó el discurso oficial en Coviar: "La vitivinicultura está en su peor momento de las últimas tres décadas"

El intendente de San Rafael apuntó contra Nación y Provincia por la situación del sector. Qué dijo sobre el pedido de Luis Caputo de bajar tasas municipales.

Cristian Lozano
 Por Facundo La Rosa

El Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) volvió a concentrar a la escena político-empresaria en Mendoza para debatir sobre la realidad del sector vitivinícola, que atraviesa un complejo escenario marcado por la recesión económica, la caída del consumo y las políticas aperturistas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Los productores locales no son ajenos a los efectos de ese cóctel y desde hace tiempo reclaman medidas para sostener la actividad. En ese contexto, los municipios —primeras barreras de contención social— reciben los pedidos del sector y buscan acompañar a los viñateros y bodegueros de cada departamento.

Uno de los dirigentes que hizo hincapié en esa delicada situación fue el intendente de San Rafael, Omar Félix, quien también se mostró crítico con los discursos oficiales durante el evento. Así lo hizo saber en sus redes luego de escuchar al presidente saliente de Coviar, Mario González: “Nada más vacío que el discurso del presidente saliente de COVIAR, muchas palabras para esconder la crisis del sector, lamentable”.

Omar Félix: “La vitivinicultura atraviesa el peor momento en décadas”

Previo a las alocuciones institucionales, el jefe comunal sanrafaelino describió —en diálogo con Sitio Andinoun panorama preocupante para la industria del vino. “Estamos en el peor momento de los que yo he vivido, por lo menos en las últimas tres décadas”, aseguró Félix, al enumerar la caída del consumo interno, la retracción de las exportaciones y el aumento de las importaciones como algunos de los factores que afectan al sector.

El dirigente peronista también contextualizó la situación en un escenario internacional complejo. Según planteó, el mundo atraviesa tensiones económicas y comerciales cada vez más marcadas, incluso en países históricamente liberales, como el Estados Unidos trumpista.

En ese marco, cuestionó el rumbo económico del país. “En un mundo que se vuelve cada vez más proteccionista —incluso Estados Unidos aplica aranceles a productos externos— nosotros, en cambio, nos volvemos aperturistas y permitimos el ingreso de importaciones que afectan a nuestros sectores productivos”, advirtió.

Félix sostuvo, además, que la producción local enfrenta desventajas estructurales, como los altos costos logísticos, la presión impositiva y la falta de acceso a financiamiento accesible. “No tenemos crédito barato ni condiciones de financiamiento acordes a los tiempos productivos de la vitivinicultura. Los créditos suelen ser de corto plazo y las ventas no crecen en ese mismo ritmo”, advirtió.

En tal sentido, alertó que los productores primarios son los eslabones más golpeados de la cadena, y cuestionó que muchas veces no tengan representación en los ámbitos donde se toman decisiones, como la propia Coviar. "Hoy son los grandes ausentes", graficó.

La respuesta de Omar Félix a Luis Caputo por las tasas municipales

Durante su reciente visita a Mendoza, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sugirió que los municipios reduzcan tasas para aliviar la carga sobre el sector productivo. Félix fue categórico y rechazó ese planteo.

El intendente aseguró que las tasas municipales en San Rafael se encuentran en "su piso histórico" y registran alta morosidad en el pago por parte de la ciudadanía.

Afirmó que —pese a esa caída de la recaudación (sumada a la baja de ingresos por coparticipación)— los municipios deben seguir prestando servicios, por lo que no resulta viable aplicar nuevas reducciones.

Para ejemplificar la falta de competitividad que enfrentan las economías regionales, mencionó el caso de la pulpera de durazno radicada en la comuna sureña, que funciona bajo la órbita municipal. “Nuestro costo de producción es de unos 1.100 dólares por tonelada y está entrando pulpa de China al puerto de Buenos Aires a 950 dólares”, graficó.

Para el intendente, el Gobierno nacional debería enfocarse en corregir esas distorsiones antes que responsabilizar a los municipios. “Es fácil mirar hacia abajo y echarle la culpa a los municipios, cuando en realidad deberían tomarse medidas que agilicen la economía y mejoren la competitividad del sector productivo”, sentenció.

