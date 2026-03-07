Ya se palpita el Desayuno de Coviar en Mendoza a la espera de los discursos

Aunque con algunas ausencias del ámbito político nacional, en la provincia de Mendoza ya se palpita el Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Este año, en sintonía con los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola 2030, la sostenibilidad, la diversificación productiva y la innovación serán los ejes principales del encuentro.
¿Qué es el Desayuno de Coviar?
El desayuno de Coviar es el principal encuentro institucional de la vitivinicultura argentina. Tal como expresa la corporación en su sitio web, este es el evento en el que cumplen "con su responsabilidad de rendir cuentas sobre los avances del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI)". Así, cada año se presentan diagnósticos del sector y se anuncian programas vinculados al desarrollo productivo.
Pasadas las 9:35, la vicepresidenta Victoria Villarruel arribó al lujoso hotel y posó junto al titular saliente de Coviar, Mario González. Mientras se espera la llegada del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, varios representantes del sector, políticos y empresarios se congregan en calle Chile para escuchar el discurso de Fabián Ruggeri, el nuevo presidente de la entidad.
Intendentes, empresarios y funcionarios que ya están presentes:
Desde el lugar,Sitio Andino dialoga con varios de los presentes y saluda a quienes van llegando. Entre los primeros, destacan el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, y el jefe comunal de Lavalle, Edgardo González.
#Coviar2026 | Emir Andraos (@AndraosEmir), intendente de Tunuyán, sobre la situación de la producción en el Valle de Uco.
Entre los más puntuales, se encuentran los diputados de la Nación por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón y Facundo Correa Llano.
El exgobernador de la provincia de Mendoza, Julio Cobos, sonriente junto al escenario de Coviar, a pocos minutos del comienzo de los discursos.
Entre los empresarios y representantes del sector, también se encuentra Nicolas Vicchi, gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI).
La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, también dice presente en el tradicional Desayuno de Coviar.
El sur provincial se ve representado en el evento, con la llegada del jefe comunal Omar Félix, intendente de San Rafael.
Más exgobernadores disfrutan de una nueva edición del encuentro. A Cobos, se suman Francisco Gabrielli y José Octavio Bordón.
El también exmandatario Rodolfo Suarez posa junto a Nora Vicario, Enrique Vaquié y Natacha Eisenchlas.
Así llegaba la vicepresidenta Victoria Villarruel al Desayuno de Coviar. Si bien evitó expresarse sobre su relación con el presidente Javier Milei, precisó que pueden contar con ella para "todo lo que sea generación de trabajo".