Ya se palpita el Desayuno de Coviar en Mendoza a la espera de los discursos

Con poca presencia política de peso, se lleva adelante el Desayuno de Coviar.

Aunque con algunas ausencias del ámbito político nacional, en la provincia de Mendoza ya se palpita el Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) . Este año, en sintonía con los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola 2030, la sostenibilidad, la diversificación productiva y la innovación serán los ejes principales del encuentro.

El desayuno de Coviar es el principal encuentro institucional de la vitivinicultura argentina . Tal como expresa la corporación en su sitio web, este es el evento en el que cumplen "con su responsabilidad de rendir cuentas sobre los avances del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI)". Así, cada año se presentan diagnósticos del sector y se anuncian programas vinculados al desarrollo productivo.

Vendimia 2026 Con poca presencia política de peso, se lleva adelante el Desayuno de Coviar

De visita Sin querer hablar de Milei, así llegaba Victoria Villarruel a la Coviar 2026

Durante el evento que se desarrolla este sábado 7 desde las 8:00 en el Park Hyatt Mendoza , está prevista la firma de convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para impulsar programas de desarrollo vinculados a la vitivinicultura , el turismo del vino y la promoción de productos argentinos en los mercados internacionales.

Con poca presencia política de peso, se lleva adelante el Desayuno de Coviar.

Pasadas las 9:35, la vicepresidenta Victoria Villarruel arribó al lujoso hotel y posó junto al titular saliente de Coviar, Mario González . Mientras se espera la llegada del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , varios representantes del sector, políticos y empresarios se congregan en calle Chile para escuchar el discurso de Fabián Ruggeri , el nuevo presidente de la entidad.

Victoria Villarruel y Mario González Coviar 2026 Victoria Villarruel junto al titular saliente de Coviar, Mario González. Cristian Lozano

Intendentes, empresarios y funcionarios que ya están presentes:

Desde el lugar, Sitio Andino dialoga con varios de los presentes y saluda a quienes van llegando. Entre los primeros, destacan el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, y el jefe comunal de Lavalle, Edgardo González.

Embed #Coviar2026 | Emir Andraos (@AndraosEmir), intendente de Tunuyán, sobre la situación de la producción en el Valle de Uco.



“No ha sido una temporada festejable” expresó pic.twitter.com/5nNyVT5ISG — Sitio Andino (@sitioandinomza) March 7, 2026

Ambos funcionarios se expresaron sobre las realidades que enfrenta cada sector productivo.

Embed #Coviar2026 | Edgardo González, intendente de Lavalle, habló sobre como vive el departamento la actualidad del sector productivo. pic.twitter.com/V3UrnMaWum — Sitio Andino (@sitioandinomza) March 7, 2026

Entre los más puntuales, se encuentran los diputados de la Nación por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón y Facundo Correa Llano.

correa llano coviar 2026 Cristian Lozano

El exgobernador de la provincia de Mendoza, Julio Cobos, sonriente junto al escenario de Coviar, a pocos minutos del comienzo de los discursos.

Julio Cobos, ex gobernador de Mendoza Coviar 2026 Cristian Lozano

Entre los empresarios y representantes del sector, también se encuentra Nicolas Vicchi, gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI).

Nicolás Vicchi Asociación de Cooperativas Vitivinícola, Coviar 2026 Cristian Lozano

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, también dice presente en el tradicional Desayuno de Coviar.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, Coviar 2026 Cristian Lozano

El sur provincial se ve representado en el evento, con la llegada del jefe comunal Omar Félix, intendente de San Rafael.

Omar Félix Coviar 2026 Cristian Lozano

Más exgobernadores disfrutan de una nueva edición del encuentro. A Cobos, se suman Francisco Gabrielli y José Octavio Bordón.

Los ex gobernadores Francisco Gabrielli y José Octavio Bordón, Coviar 2026 Cristian Lozano

El también exmandatario Rodolfo Suarez posa junto a Nora Vicario, Enrique Vaquié y Natacha Eisenchlas.

Rodolfo Suarez, ex gobernador de Mendoza junto Nora Vicario, Enrique Vaquié y Natacha Eisenchlas, Coviar 2026 Cristian Lozano

Así llegaba la vicepresidenta Victoria Villarruel al Desayuno de Coviar. Si bien evitó expresarse sobre su relación con el presidente Javier Milei, precisó que pueden contar con ella para "todo lo que sea generación de trabajo".

Embed #Coviar2926 | Asi llegaba la vicepresidenta Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) al Desayuno de Coviar. pic.twitter.com/eBDo2rpPG8 — Sitio Andino (@sitioandinomza) March 7, 2026

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, dialoga con varios de los presentes en la previa al comienzo de los discursos de Coviar.

Ulpiano Suarez, Coviar 2026 Foto: Cristian Lozano

La senadora nacional por el Partido Justicialista (PJ), Anabel Fernández Sagasti, se une a los presentes en el Park Hyatt.

Anabel Fernández Sagasti, Coviar 2026 Cristian Lozano

El superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, dice presente.

Sergio Marinelli, Coviar 2026 Cristian Lozano

Reunión del PJ en el Desayuno Coviar: Omar Félix, intendente de San Rafael, junto a Emir Félix, Diputado de la Nación; Matías Stevanato, intendente de Maipú; y Adriana Cano, Senadora Provincial.