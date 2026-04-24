Las voces a favor y en contra en Mendoza a la eliminación de las PASO

El proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional , que —entre otras cosas— incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , genera diferencias entre la dirigencia política de Mendoza . Incluso de algunos aliados de Casa Rosada.

Como era de esperar, los más cercanos a Javier Milei defienden la medida como parte de un esquema para “simplificar” el sistema y reducir costos . Sin embargo, el radicalismo provincial —que desde 2025 comparte coalición con La Libertad Avanza— no ve con buenos ojos la idea de suprimir esa instancia electoral y es casi un hecho (salvo un cambio drástico de la situación) que el gobernador Alfredo Cornejo las mantendrá el año que viene , para dirimir diferencias internas en las urnas.

El plan electoral de Milei ya está en el Senado: qué hay detrás de los cambios

El presidente de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano , respaldó la eliminación de las PASO y remarcó que se trata de una postura que el espacio sostiene desde sus inicios . “Siempre planteamos la eliminación de las PASO. Entendemos que es importante no solo desde lo económico, sino también para simplificarle a la ciudadanía el proceso electoral ”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la cantidad de elecciones termina afectando la participación. “En algunos departamentos se llegó a votar hasta siete veces” (por lo ocurrido en 2023 en las comunas que desdoblaron sus comicios de los provinciales), señaló. Además, planteó que la apatía ciudadana se vio reflejada en las municipales de febrero, donde se registró el piso histórico de concurrencia en Mendoza .

23 de Abril de 2026. Jura Senadores Provinciales, legislatura de Mendoza, Diputado Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, Diputada Julieta Asensio Correa Llano (derecha) respalda la eliminación de las PASO, tanto a nivel nacional como provincial. Foto: Cristian Lozano

Además, consideró que herramientas como la boleta única contribuyen a ordenar el sistema. “Es simplificar y reducir la oferta electoral en un contexto donde ya hay otras herramientas que ayudan”, indicó.

El diputado nacional también dejó en claro que la postura del espacio es integral y no depende de las definiciones provinciales. “No es una cuestión local o nacional, sino una posición general”, sostuvo. De ese modo, evitó polemizar con su aliado Cornejo, quien —como se dijo— es defensor de las PASO como el mejor método para resolver candidaturas y, principalmente, evitar fugas innecesarias.

Defensa radical a las PASO: “Prefiero que decida la gente y no los dirigentes”

Justamente desde la UCR el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, defendió el rol de las PASO como mecanismo de participación. “Es una muy buena herramienta para definir candidaturas dentro de un espacio político. Prefiero que la gente decida quién va a ser candidato y no un grupo reducido de dirigentes”, señaló.

El jefe comunal es uno de los que ya se lanzó en la carrera para la gobernación y quiere mantener las reglas de juego electorales utilizadas en Mendoza desde hace más de una década. De ese modo se asegura que una mayoría partidaria le quite la posibilidad de, al menos, competir en los comicios del año próximo en la interna radical.

23 de Abril de 2026. Jura Senadores Provinciales, legislatura de Mendoza, intendente, Ulpiano Suárez, Ubieta, Calvente, Stevanato Rodolfo Suarez apuesta al sostenimiento de las PASO en Mendoza. Una postura coincidente con la de Alfredo Cornejo. Foto: Cristian Lozano

Si bien reconoció la necesidad de reducir el gasto político, advirtió que el proyecto libertario es más "tribunero" que favorable para las arcas nacionales. Además, lo consideró perjudicial para el juego democrático. “Bajar el gasto está bien, pero no para limitar la participación. Me gustaría que con la misma energía (el presidente) plantee una reforma tributaria para bajarle la presión tributaria a los sectores productivos", disparó.

En ese sentido, alertó que la propuesta “se mete con la política porque suena bien para la gente”, pero la intención real de Casa Rosada es "demonizarla". “Cuando la política se retira, avanzan la desigualdad y las inequidades”, advirtió.

¿Y el peronismo?: “No es el momento para discutir esto”

Por su parte, el diputado nacional y presidente del PJ mendocino, Emir Félix, también rechazó la iniciativa, aunque con un enfoque distinto: cuestionó la oportunidad del debate. Es que en el peronismo se ha abierto una discusión nacional y ya se han expresado voces a favor y en contra de eliminar las PASO.

Esa situación que excede los límites de Mendoza explica la postura moderada del dirigente sanrafaelino. “No estamos en un año electoral”, afirmó, y consideró que adelantar esta discusión es un error en el contexto actual.

emir felix Emir Félix no fue tan tajante sobre la eliminación de las PASO. "No es momento para discutir eso", dijo.

Félix sostuvo que el oficialismo busca instalar el tema en la agenda pública para evitar el tratamiento de otras iniciativas "más importantes" o desviar el foco de la discusión en la sociedad.

En ese sentido, planteó que la "Ley Hojarasca" que ya se debate en comisiones en el Congreso, esconde detrás de una aparente supresión de normativa obsoleta o en desuso, una intención de derogar leyes sensibles como la "Ley de la Carta" (regula la cartografía) o la de "Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales", cuya eliminación —interpretó— permitiría la privatización de la empresa ARSAT.

"No me parece que debamos prestarnos a esa discusión. Tenemos que discutir lo importante", sentenció.