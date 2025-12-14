14 de diciembre de 2025
Alfredo Cornejo le abrió la puerta al retorno de las PASO en 2027

Señaló que la suspensión de las primarias en el proceso electoral 2025 y 2026 fue “coyuntural”, y las volvió a defender como una herramienta democratizadora para la sociedad.

El gobernador es un defensor de las primarias como método de selección de candidatos.

Foto: Prensa UCR Mendoza
La amplia brecha entre ambas listas dejó expuesta la falta de paridad cuando no hay un proceso de competencia abierto. Reforzó la idea que planteó el propio mandatario durante su discurso (y que ha sostenido históricamente) de que, sin PASO, las definiciones quedan concentradas en ámbitos reducidos de poder partidario.

El radicalismo de Mendoza eligi&oacute; candidatos para las elecciones 2026 y prepara el terreno para el retorno de las PASO en 2027.

De ese modo, volvió a dejar abierta la posibilidad de que esa herramienta electoral vuelva para los comicios provinciales de 2027, independientemente de lo que se defina a nivel nacional. “Las PASO son más derecho para el ciudadano común y menos poder para los que estamos en el poder”, afirmó Cornejo. En cuanto a los cuestionamientos en relación al costo que representa la organización de dos elecciones (primarias y generales) en un mismo proceso, remarcó: “Mucho más caro es elegir mal a los dirigentes”.

Una vez más, el gobernador recalcó que la suspensión de las Primarias determinada este año, se trató de "una decisión excepcional y coyuntural", que se debatió —y aceptó— en el ámbito partidario, en línea con una posición que se impuso a nivel nacional y en la mayoría de las provincias.

Por qué Alfredo Cornejo defiende la restitución de las PASO en Mendoza

El líder radical es un defensor de que las internas partidarias o frentistas se diriman en las urnas. Incluso, junto a normativas como Ficha Limpia y la boleta única, ha presentado a las elecciones primarias como un rasgo distintivo de la institucionalidad mendocina, que —según suele remarcar— destaca a la provincia frente a otras jurisdicciones.

Más allá de esa posición histórica a favor de las PASO, Cornejo ya proyecta las tensiones que generará la definición de su sucesor/a dentro de dos años. Si se sostiene la alianza con La Libertad Avanza y —próximamente— con el PRO, serán varias las figuras que se anotarán para la gobernación dentro del oficialismo. Al menos dos dirigentes ya lo expresaron públicamente: Luis Petri y Ulpiano Suarez, aunque otros también trabajan en el armado de equipos para un eventual ejercicio de la primera magistratura provincial.

Todo listo para el regreso de las elecciones PASO en Mendoza en 2027.

No se descarta aún un escenario de unidad en 2027, pero el radicalismo se reserva la potestad de dirimir sus candidaturas (y diferencias) a través del voto popular. “Las elecciones PASO son positivas para el ciudadano. Le ponen límites a la dirigencia política, que tiene el poder de armar las listas tanto en PASO como no, pero cuando hay una elección al interior de los partidos, el ciudadano opina. Si se eliminan, queda reducido a que los dirigentes políticos resuelven todo a gusto y piacere. Y eso no es positivo para el ciudadano”, había dicho Cornejo tiempo atrás, cuando se discutía la posibilidad de suspenderlas.

Lo cierto es que desde la implementación de las PASO en Mendoza, solo en 2015 la coalición que gobierna la provincia desde hace una década no tuvo internas. En el resto de los comicios, siempre se presentó más de una lista dentro del oficialismo para competir por el acceso a las generales. En 2023, por ejemplo, Petri superó las expectativas y obtuvo el 40% de los votos en la contienda intrapartidaria que lo enfrentó con el propio Cornejo.

Con el regreso de las PASO, el oficialismo provincial se evitará un proceso más conflictivo del que ya se visualiza será. Bajo ese formato, al menos, de entrada todos tendrán garantizado su derecho a participar.

