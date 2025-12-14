Alfredo Cornejo le abrió la puerta al retorno de las PASO en 2027

El radicalismo de Mendoza eligió, a través de su congreso partidario, los candidatos a concejales que competirán en las elecciones municipales que se celebrarán en seis comunas el 22 de febrero de 2026. El método de selección, que no es del gusto del oficialismo provincial, respondió a la suspensión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que definió la Legislatura para el proceso electoral 2025/2026 .

Si bien se llegó con lista de unidad en cinco de los seis departamentos que van a las urnas el año próximo, la dirigencia de la UCR debió votar entre dos alternativas en Santa Rosa, donde no hubo acuerdo entre los sectores que lideran la exintendenta Norma Trigo y el funcionario provincial Leonardo Fernández . Finalmente, se impuso esta última opción, que contaba con el respaldo del gobernador Alfredo Cornejo , por 189 a 3.

La amplia brecha entre ambas listas dejó expuesta la falta de paridad cuando no hay un proceso de competencia abierto . Reforzó la idea que planteó el propio mandatario durante su discurso (y que ha sostenido históricamente) de que, sin PASO, las definiciones quedan concentradas en ámbitos reducidos de poder partidario .

De ese modo, volvió a dejar abierta la posibilidad de que esa herramienta electoral vuelva para los comicios provinciales de 2027 , independientemente de lo que se defina a nivel nacional. “ Las PASO son más derecho para el ciudadano común y menos poder para los que estamos en el poder ”, afirmó Cornejo. En cuanto a los cuestionamientos en relación al costo que representa la organización de dos elecciones (primarias y generales) en un mismo proceso, remarcó: “ Mucho más caro es elegir mal a los dirigentes ”.

Una vez más, el gobernador recalcó que la suspensión de las Primarias determinada este año, se trató de "una decisión excepcional y coyuntural", que se debatió —y aceptó— en el ámbito partidario, en línea con una posición que se impuso a nivel nacional y en la mayoría de las provincias.

Por qué Alfredo Cornejo defiende la restitución de las PASO en Mendoza

El líder radical es un defensor de que las internas partidarias o frentistas se diriman en las urnas. Incluso, junto a normativas como Ficha Limpia y la boleta única, ha presentado a las elecciones primarias como un rasgo distintivo de la institucionalidad mendocina, que —según suele remarcar— destaca a la provincia frente a otras jurisdicciones.

Más allá de esa posición histórica a favor de las PASO, Cornejo ya proyecta las tensiones que generará la definición de su sucesor/a dentro de dos años. Si se sostiene la alianza con La Libertad Avanza y —próximamente— con el PRO, serán varias las figuras que se anotarán para la gobernación dentro del oficialismo. Al menos dos dirigentes ya lo expresaron públicamente: Luis Petri y Ulpiano Suarez, aunque otros también trabajan en el armado de equipos para un eventual ejercicio de la primera magistratura provincial.

paso-2023-elecciones-municipales-boleta-unica-elecciones-maipujpgwebp.webp Todo listo para el regreso de las elecciones PASO en Mendoza en 2027. Foto: Archivo Sitio Andino

No se descarta aún un escenario de unidad en 2027, pero el radicalismo se reserva la potestad de dirimir sus candidaturas (y diferencias) a través del voto popular. “Las elecciones PASO son positivas para el ciudadano. Le ponen límites a la dirigencia política, que tiene el poder de armar las listas tanto en PASO como no, pero cuando hay una elección al interior de los partidos, el ciudadano opina. Si se eliminan, queda reducido a que los dirigentes políticos resuelven todo a gusto y piacere. Y eso no es positivo para el ciudadano”, había dicho Cornejo tiempo atrás, cuando se discutía la posibilidad de suspenderlas.

Lo cierto es que desde la implementación de las PASO en Mendoza, solo en 2015 la coalición que gobierna la provincia desde hace una década no tuvo internas. En el resto de los comicios, siempre se presentó más de una lista dentro del oficialismo para competir por el acceso a las generales. En 2023, por ejemplo, Petri superó las expectativas y obtuvo el 40% de los votos en la contienda intrapartidaria que lo enfrentó con el propio Cornejo.

Con el regreso de las PASO, el oficialismo provincial se evitará un proceso más conflictivo del que ya se visualiza será. Bajo ese formato, al menos, de entrada todos tendrán garantizado su derecho a participar.