11 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Reactivan el plan Procrear paralizado de Guaymallén: construirán 800 viviendas

Guaymallén es el primer municipio del país en hacerse cargo de Procrear tras su paralización. La construcción se hará con financiamiento público y privado.

Prensa Gobierno de Mendoza
El predio Procrear, que era gestionado por el gobierno nacional y el Banco Hipotecario, fue transferido a la Municipalidad de Guaymallén y se reactivará la construcción de viviendas. La comuna que dirige Marcos Calvente se convirtió en la primera a nivel nacional en asumir la gestión integral de un desarrollo que había quedado paralizado.

El proyecto contemplaba la construcción de 504 viviendas, pero fue ampliado y serán más de 800. "El terreno llevaba años sin avances. Ahora, con la administración municipal, se inicia una planificación urbana moderna, nuevas licitaciones y un proyecto que no solo se reactiva, sino que se expande", expresó el gobernador Alfredo Cornejo a través de sus redes sociales.

Además, agregó: "Se recupera un predio abandonado que va a generar empleo, activar la construcción y se alinea con la política habitacional que venimos impulsando en Mendoza de planificación seria, buen uso del suelo y más oportunidades reales para acceder a la vivienda".

“Estamos acá para celebrar y dar un espaldarazo a la Municipalidad de Guaymallén por el coraje de encarar este proyecto” - Alfredo Cornejo.

Actualmente hay en toda la Argentina 75 proyectos del exProcrear que se encuentran paralizados. "Recuperamos un sueño que había quedado detenido y lo transformamos en un proyecto real”, expresó el intendente.

Los detalles del proyecto habitacional en Guaymallén

El predio está ubicado en Tirasso 2131 en el distrito de Buena Nueva y posee una superficie de 96.244,87 metros cuadrados. Desde 2022 se encontraba bajo administración nacional, sin avances, luego de que la Secretaría de Obras Públicas dispusiera la rescisión de los contratos que sostenían el proyecto original. A partir de esta transferencia, el municipio asume la custodia del terreno y la responsabilidad administrativa del desarrollo.

El avance de obra oscilaba entre el 13% y el 17%. Para continuar con el proyecto, la Comuna enviará al Concejo Deliberante una ordenanza que establecerá un marco de desarrollo urbano moderno, con herramientas como esquemas de colaboración público-privada, fideicomisos, mecanismos de recupero del suelo, acompañamiento crediticio para futuros adjudicatarios y un régimen de iniciativa privada para atraer inversión y capacidad de ejecución.

"Es un ejemplo para otros puntos de la provincia; es el camino para que la clase media trabajadora acceda a la vivienda, una necesidad que el Estado, solo, no puede resolver” - Marcos Calvente.

Por su parte, el intendente indicó que “se va a habilitar la toma de crédito para la clase media". "También vamos a optimizar el proyecto, y permitirá reducir más de un 30% el costo por metro cuadrado del desarrollo inmobiliario”, mencionó.

Esa reducción de costos se realizará mediante tres ejes:

  • Inversión provincial: "AYSAM ejecuta una obra sanitaria enorme: colectora máxima, redes de cloacas y redes de agua, por más de 7 millones de dólares”.
  • Inversión municipal: Guaymallén se hará cargo de toda la infraestructura intrapredial y de las obras de urbanismo.
  • Reingeniería del proyecto: “Se estaban construyendo poco más de 300 unidades; el proyecto original contemplaba 504, pero vamos a más que duplicar esa cantidad de soluciones habitacionales”.
Marcos Calvente y Alfredo Cornejo firmaron la transferencia del Procrear.

