11 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con descenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.

archivo
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa para este jueves 11 de diciembre un día parcialmente nublado con descenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del sudeste con lluvias y tormentas.

La jornada amanece inestable con probabilidad de lluvias en zona Este, Gran Mendoza y Norte del Valle de Uco. Hacia media mañana mejora en zona Este, pero persiste la inestabilidad en el Oeste del Gran Mendoza. Desde las 16 se espera convección que se inicia en la zona Sur y se extiende luego al Valle de Uco, con precipitaciones de variada intensidad y posibilidad de granizo en forma aislada, especialmente en el Valle de Uco. Las tormentas podrían extenderse hasta la medianoche.

Lee además
Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de diciembre en Mendoza
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de diciembre en Mendoza
Caluroso, el pronóstico del tiempo en Mendoza.
el clima

Caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 9 de diciembre en Mendoza

Se estima que la temperatura máxima rondaría los 29 grados y la mínima los 18 grados.

Pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • El viernes 12 de diciembre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas. La máxima rondaría los 34 grados y la mínima a los 17 grados.
  • Respecto al sábado 13 de diciembre, el cielo estará caluroso e inestable, con nubosidad variable, tormentas aisladas con vientos moderados del sector sur. La temperatura máxima alcanzaría los 33 grados y la mínima los 20 grados.
Temas
Seguí leyendo

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 8 de diciembre en Mendoza

Tormentas y descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre en Mendoza

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre en Mendoza

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza

Calor, tormentas y granizo: el inoportuno pronóstico para el fin de semana en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Mendoza bajo fuego: lidera el ranking de las temperaturas más altas del país

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 3 de diciembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
¿Existe en Argentina algún banco que financie el 100% del valor de la propiedad?
sueño de la casa propia

¿Qué banco te da el 100% para comprar una vivienda en Argentina?

Las Más Leídas

Joaquín y su mamá Sandra video
Rifa solidaria

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329

Un robo en General Alvear con consecuencias inesperadas. video
El mundo del réves

General Alvear: atrapó a un ladrón que le robó, días después el "ladrón"lo denunció y tendrá que enfrentar a la justicia

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba
Detención

Tras una serie de allanamientos, cayó el sospechoso de balear a un hombre en Las Heras

Te Puede Interesar

El Jury decidió que el juez Sebastián Sarmiento vaya a juicio político.
Justicia

Juicio político para el juez Sarmiento: lo acusan por liberar presos que salieron de la cárcel y mataron

Por Florencia Martinez del Rio
Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Por Natalia Mantineo
El Tomba cambia de autoridades para volver a la máxima categoría.

Elecciones en Godoy Cruz: cuáles son las propuestas de Chapini, Mansur y Sajú para conducir al Tomba

Por Sitio Andino Deportes