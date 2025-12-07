7 de diciembre de 2025
Tormentas y descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con tormentas con granizo. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Tormentas y descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre en Mendoza.

Tormentas y descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre en Mendoza.

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 7 de diciembre que el día estará parcialmente nublado con lluvias y tormentas. Se espera descenso de la temperatura y tiempo ventoso.

domingo

La temperatura máxima rondaría los 25 grados y la mínima los 14 grados.

Pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • Respecto al lunes 8 de diciembre, mejoran las condiciones meteorológicas. Algo nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima rondaría los 30 grados y la mínima los 14 grados.
  • En cuanto al martes 9 de diciembre, la jornada estará algo nublado con ascenso de la temperatura, tormentas aisladas hacia la noche. Precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 34 grados y la mínima a los 16 grados.
