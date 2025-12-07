Tormentas y descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre en Mendoza.

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 7 de diciembre que el día estará parcialmente nublado con lluvias y tormentas. Se espera descenso de la temperatura y tiempo ventoso.
7 de diciembre de 2025
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con tormentas con granizo. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
La temperatura máxima rondaría los 25 grados y la mínima los 14 grados.