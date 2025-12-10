Cómo cobrar lo retenido de la Beca Progresar 2025: lo que debés saber

Como todos los meses, ANSES realiza el pago del programa Progresar, pero retiene un porcentaje del monto según la línea de beca. En esta nota, te contamos en detalle cómo recuperar el monto retenido y cuáles son los pasos para reclamarlo correctamente.
Recuperá lo retenido de la Beca Progresar 2025
El programa Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, tiene como objetivo incentivar a los jóvenes a completar sus estudios. Todos los beneficiarios reciben un pago mensual de $35.000, pero solo se acredita el 80% del monto ($28.000), mientras que el 20% restante se retiene en algunas modalidades del programa y se habilita para su cobro a fin de año, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.