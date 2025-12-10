10 de diciembre de 2025
{}
Cómo cobrar lo retenido de la Beca Progresar 2025: lo que debés saber

Descubrí cómo recuperar el monto retenido de la Beca Progresar 2025. Te contamos los pasos para reclamarlo correctamente.

Cómo cobrar lo retenido de la Beca Progresar 2025: lo que debés saber

Cómo cobrar lo retenido de la Beca Progresar 2025: lo que debés saber

Por Sitio Andino Economía

Como todos los meses, ANSES realiza el pago del programa Progresar, pero retiene un porcentaje del monto según la línea de beca. En esta nota, te contamos en detalle cómo recuperar el monto retenido y cuáles son los pasos para reclamarlo correctamente.

Beca Progresar 2025: cómo reclamar el monto retenido

Beca Progresar 2025: cómo reclamar el monto retenido

Recuperá lo retenido de la Beca Progresar 2025

El programa Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, tiene como objetivo incentivar a los jóvenes a completar sus estudios. Todos los beneficiarios reciben un pago mensual de $35.000, pero solo se acredita el 80% del monto ($28.000), mientras que el 20% restante se retiene en algunas modalidades del programa y se habilita para su cobro a fin de año, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Pasos para cobrar el monto retenido en diciembre:

  • Demostrar condición de alumno regular: La institución educativa valida digitalmente que el estudiante sigue siendo alumno regular.
  • Formulario PS.2.68: Si es necesario, completa el formulario PS.2.68 online, fírmalo en la escuela y cárgalo en Mi ANSES o entrégalo en persona con turno previo.
  • Presentación de certificaciones escolares: La certificación debe entregarse en tres períodos del año:
  1. Marzo a junio: Para validar los meses de enero y febrero.
  2. Julio a octubre: Para los meses de marzo a junio.
  3. Noviembre a diciembre: Para los meses de julio a octubre.
  • Cobro automático: Los montos acumulados durante noviembre y diciembre se liquidan al final del año y se depositan en la misma cuenta bancaria donde se recibe el pago mensual de la beca. / Ámbito

Dependiendo de la línea de la beca, es posible que se exija aprobar ciertas materias o asistir a cursos complementarios para recibir el dinero retenido. Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

