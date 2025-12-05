Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa en este viernes 5 de diciembre una jornada con el cielo despejado durante la mañana. A partir de las 14/15 horas inicia la convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose hacia el Valle de Uco y zona Este, donde podrían presentarse tormentas moderadas, principalmente de lluvias, sin descartar la caída de granizo pequeño. En la zona Sur, cielo seminublado. La máxima llegaría a los 36 grados y la mínima a los 23 grados.