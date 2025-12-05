5 de diciembre de 2025
Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con tormentas sin descartar la caída de granizo. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa en este viernes 5 de diciembre una jornada con el cielo despejado durante la mañana. A partir de las 14/15 horas inicia la convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose hacia el Valle de Uco y zona Este, donde podrían presentarse tormentas moderadas, principalmente de lluvias, sin descartar la caída de granizo pequeño. En la zona Sur, cielo seminublado. La máxima llegaría a los 36 grados y la mínima a los 23 grados.

viernes 5

Según Defensa Civil, las áreas con mayor presencia de tormentas serán:

  • el Oeste del Gran Mendoza (Villavicencio, Valle de Uspallata),
  • el Este provincial, incluyendo Lavalle, Norte de Maipú, Norte de San Martín y zonas rurales de Guaymallén. Aquí no se descarta la caída de granizo.
  • En Godoy Cruz y alrededores se esperan lluvias leves a partir de las 19:00 hs.

Para este viernes se indica caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche. La máxima llegará a los 36°C y la mínima a 23°C.

Pronóstico del tiempo para el sábado 6 de diciembre

  • Para el sábado 6 de diciembre, la Dirección de Contingencias Climáticas prevé un día parcialmente nublado con lluvias y tormentas con posibilidad de granizo, se espera un descenso de la temperatura y tiempo ventoso. Las precipitaciones más severas comenzarían en torno a las 14:00 horas en el Oeste del Gran Mendoza (zona de Luján, Tupungato), "extendiéndose rápidamente a todo el Valle de Uco y posteriormente, hacia Zona Este". Hacia las 20:00 horas, se esperan tormentas de gran intensidad en toda el área del Gran Mendoza y Zona Este, con alta probabilidad de granizo. Estas condiciones se extenderán hacia Zona Sur después de la medianoche, con precipitaciones importantes y granizo probable. La temperatura máxima descendería a 31 grados, mientras que la mínima cedería a 21 grados.
  • En tanto, para el domingo 7 de diciembre el tiempo comenzaría a mejorar con una jornada parcialmente nublada con lluvias y tormentas, sumado a un descenso de la temperatura y tiempo ventoso. Las marcas térmicas se ubicarían en 25 (max.) y 14 grados (min.).
