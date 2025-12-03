3 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 3 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con precipitaciones aisladas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Caluroso, el pronóstico del tiempo este miércoles 3 de diciembre en Mendoza.

Caluroso, el pronóstico del tiempo este miércoles 3 de diciembre en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa en este miércoles 3 de diciembre una jornada calurosa que amanece despejada. A partir de las 18, desarrollo de convección con probables precipitaciones débiles a moderadas, muy localizadas, sobre el Oeste del Gran Mendoza y Oeste de Tupungato.

La circulación del viento será de norte a sur en forma leve, presentando condiciones ventosas durante toda la jornada, desde las 9 hasta la medianoche en prácticamente toda la provincia. Hacia la madrugada del jueves, continuarían los vientos en el departamento de La Paz.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 37 grados y la mínima a los 21 grados.

Pronóstico del tiempo para el jueves 4 de diciembre

Para este jueves 4 de diciembre, el día amanece despejado. Desde las 13, inicio de nubosidad en toda la franja Oeste. A partir de las 15, inicio de la convección en el Oeste del Gran Mendoza con tormentas de lluvia. Desde las 16 se suman tormentas en zona Sur, y se extienden luego hacia Valle de Uco.

No se descarta la caída de granizo, especialmente en Gran Mendoza, zona Sur y Valle de Uco. Estas tormentas podrían persistir hasta la medianoche. La máxima sería de 35 grados y la mínima de 22 grados.

