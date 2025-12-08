8 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
El clima

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 8 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará mejoras meteorológicas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.

Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 8 de diciembre que mejoran las condiciones meteorológicas. Estará algo nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

La máxima rondaría los 30 grados y la mínima los 14 grados.

Lee además
Tormentas y descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre en Mendoza.
El clima

Tormentas y descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre en Mendoza
alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronostico del tiempo para este sabado 6 de diciembre en mendoza
El clima

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre en Mendoza

Pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • En cuanto al martes 9 de diciembre, la jornada estará algo nublado con ascenso de la temperatura, tormentas aisladas hacia la noche. Precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 34 grados y la mínima a los 16 grados.
Temas
Seguí leyendo

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza

Calor, tormentas y granizo: el inoportuno pronóstico para el fin de semana en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Mendoza bajo fuego: lidera el ranking de las temperaturas más altas del país

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 3 de diciembre en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza

¿Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza?

Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes1 de diciembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Operativo en alta montaña: intensifican el rastrillaje de búsqueda de cinco personas desaparecidas en Mendoza.
Final Feliz

Operativo en Alta Montaña: encontraron a las cinco personas desaparecidas en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2405 y números ganadores del domingo 7 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2405 y números ganadores del domingo 7 de diciembre

Riego, lavado y conexiones clandestinas: así quedan las multas por uso indebido del agua.
Control hídrico

Mal uso del agua: cuánto deberán pagar en multas por derroche en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda.
Valle de Uco

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda

Te Puede Interesar

Operativo en alta montaña: intensifican el rastrillaje de búsqueda de cinco personas desaparecidas en Mendoza.
Final Feliz

Operativo en Alta Montaña: encontraron a las cinco personas desaparecidas en Mendoza

Por Natalia Mantineo
PSJ Cobre Mendocino: el proyecto que puede abrir una nueva etapa productiva en Mendoza
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

PSJ Cobre Mendocino: el proyecto que puede abrir una nueva etapa productiva en Mendoza

Por Cecilia Zabala
Su esposa dialogó con Sitio Andino y relató cuál es la situación actual del gendarme
Exigen respuestas

A un año de la detención de Nahuel Gallo, el caso sigue sin resolverse: qué dijo su esposa

Por Carla Canizzaro