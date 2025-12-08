Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 8 de diciembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 8 de diciembre que mejoran las condiciones meteorológicas. Estará algo nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.
8 de diciembre de 2025
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará mejoras meteorológicas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 8 de diciembre que mejoran las condiciones meteorológicas. Estará algo nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.
La máxima rondaría los 30 grados y la mínima los 14 grados.