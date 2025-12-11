¿Qué banco te da el 100% para comprar una vivienda en Argentina?

¿Existe en Argentina algún banco que financie el 100% del valor de la propiedad?

En medio de la reactivación del crédito hipotecario y el sueño de gran parte de los argentinos de poder acceder a la casa propia , una pregunta resurge entre quienes analizan dar el paso: ¿existe en Argentina algún banco que financie el 100% del valor de la propiedad?

La ilusión de obtener una vivienda sin ahorro previo vuelve una y otra vez, especialmente en un mercado donde los precios aún se mantienen en dólares y la capacidad de compra, como de ahorro, sigue siendo un verdadero desafío.

La realidad es que hoy, en Argentina, no existe ninguna entidad bancaria que otorgue un crédito hipotecario que cubra el 100% del valor del inmueble . El financiamiento total, que sí existió en ciertos momentos del pasado, quedó descartado en el contexto económico actual.

La mayoría de los bancos financia entre el 70% y el 80% del valor de la vivienda , con algunas excepciones que alcanzan el 90% en escenarios puntuales.

Entre los principales bancos, estas son las condiciones:

Banco Santander : financia hasta el 80% del valor de la vivienda, con plazos de hasta 30 años, y cuotas ajustadas por UVA.

Banco Macro : suele ofrecer algunos de los porcentajes más altos del mercado y, en casos excepcionales, puede alcanzar hasta el 90% de financiación.

Bancor (Banco de Córdoba) : su línea tradicional cubre aproximadamente el 75% del valor de la propiedad.

Otras entidades privadas y públicas: repiten el esquema, moviéndose entre el 70% y el 80% y colocando como requisito habitual la acreditación de haberes en el banco.

En todos los casos, quien solicita el crédito debe contar con ahorros previos para completar el valor de la propiedad.

Las condiciones para aplicar

Además del porcentaje financiado, los bancos establecen una serie de condiciones que también impactan sobre el acceso:

Relación cuota-ingreso : la cuota no puede superar un porcentaje del ingreso familiar declarado.

Antigüedad laboral e ingresos comprobables : la informalidad laboral sigue siendo un obstáculo para muchos solicitantes.

Acreditación de haberes : varios bancos exigen que el sueldo se deposite en la entidad.

Ahorro previo: dado que no existe financiamiento total, el comprador debe aportar al menos entre el 20% y el 30% del valor de la propiedad.

Qué implica esto para quienes buscan casa propia

Quienes evalúan adquirir una vivienda a través de un crédito hipotecario deben saber que la clave, hoy, es el ahorro previo. Ninguna línea cubre la totalidad del precio, y ese dato es crucial al momento de planificar la compra.

Por ahora, quienes busquen una vivienda deberán combinar crédito y ahorro.