4 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Alerta amarilla

Calor, tormentas y granizo: el inoportuno pronóstico para el fin de semana en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en Mendoza. El fenómeno se extenderá por varios días. Leé acá los detalles.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El calor comienza a ser cada día más agobiante en la provincia, pero el termómetro no es el único que causa malestar entre los mendocinos. Es que, desde hace algunas semanas, las tormentas y precipitaciones también causan fastidio. Este fin de semana no será diferente, aunque sí tiene la particularidad de que se celebra la Fiesta Provincial de la Cerveza, por lo que los asistentes deberán extremar cuidados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de advertencias desde este jueves 4 y hasta el sábado 6 de diciembre por la ocurrencia de tormentas en el sector Noroeste de la provincia. Hoy, las mismas afectarían a los departamentos de Las Heras, Luján de Cuyo y el Valle de Uco.

mapa de alertas amarillas por tormentas para el finde
En dichas zonas podrían ocurrir tormentas de variada intensidad, las cuales podrán estar acompañadas por "caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos". Por este motivo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, especialmente hacia la tarde/noche del día sábado 6 de noviembre.

En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Pronóstico del tiempo para este fin de semana

Para este viernes 5 de diciembre, el día tendrá cielo despejado durante la mañana. A partir de las 14/15 horas inicia la convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose hacia el Valle de Uco y zona Este, donde podrían presentarse tormentas moderadas, principalmente de lluvias, sin descartar la caída de granizo pequeño. En la zona Sur, cielo seminublado. La máxima llegaría a los 36 grados y la mínima a los 23 grados.

Según Defensa Civil, las áreas con mayor presencia de tormentas serán:

  • el Oeste del Gran Mendoza (Villavicencio, Valle de Uspallata),
  • el Este provincial, incluyendo Lavalle, Norte de Maipú, Norte de San Martín y zonas rurales de Guaymallén. Aquí no se descarta la caída de granizo.
  • En Godoy Cruz y alrededores se esperan lluvias leves a partir de las 19:00 hs.
lluvia, tormenta, lluvia de verano, calor, acequias tapadas, agua,
Hacia el sábado 6, la Dirección de Contingencias Climáticas prevé un día parcialmente nublado con lluvias y tormentas con posibilidad de granizo, se espera un descenso de la temperatura y tiempo ventoso. Las precipitaciones más severas comenzarían en torno a las 14:00 horas en el Oeste del Gran Mendoza (zona de Luján, Tupungato), "extendiéndose rápidamente a todo el Valle de Uco y posteriormente, hacia Zona Este".

Hacia las 20:00 horas, se esperan tormentas de gran intensidad en toda el área del Gran Mendoza y Zona Este, con alta probabilidad de granizo. Estas condiciones se extenderán hacia Zona Sur después de la medianoche, con precipitaciones importantes y granizo probable. La temperatura máxima descendería a 31 grados, mientras que la mínima cedería a 21 grados.

En tanto, para el domingo 7 el tiempo comenzaría a mejorar con una jornada parcialmente nublada con lluvias y tormentas, sumado a un descenso de la temperatura y tiempo ventoso. Las marcas térmicas se ubicarían en 25 (max.) y 14 grados (min.).

