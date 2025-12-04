Calor, tormentas y granizo: el inoportuno pronóstico para el fin de semana en Mendoza

El calor comienza a ser cada día más agobiante en la provincia, pero el termómetro no es el único que causa malestar entre los mendocinos . Es que, desde hace algunas semanas, las tormentas y precipitaciones también causan fastidio. Este fin de semana no será diferente, aunque sí tiene la particularidad de que se celebra la Fiesta Provincial de la Cerveza , por lo que los asistentes deberán extremar cuidados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de advertencias desde este jueves 4 y hasta el sábado 6 de diciembre por la ocurrencia de tormentas en el sector Noroeste de la provincia. Hoy, las mismas afectarían a los departamentos de Las Heras, Luján de Cuyo y el Valle de Uco .

Condiciones desfavorables Rigen alertas amarilla y naranja por tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectan

En dichas zonas podrían ocurrir tormentas de variada intensidad, las cuales podrán estar acompañadas por " caída de granizo , frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos". Por este motivo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm , especialmente hacia la tarde/noche del día sábado 6 de noviembre.

En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Pronóstico del tiempo para este fin de semana

Para este viernes 5 de diciembre, el día tendrá cielo despejado durante la mañana. A partir de las 14/15 horas inicia la convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose hacia el Valle de Uco y zona Este, donde podrían presentarse tormentas moderadas, principalmente de lluvias, sin descartar la caída de granizo pequeño. En la zona Sur, cielo seminublado. La máxima llegaría a los 36 grados y la mínima a los 23 grados.

Según Defensa Civil, las áreas con mayor presencia de tormentas serán:

el Oeste del Gran Mendoza (Villavicencio, Valle de Uspallata),

(Villavicencio, Valle de Uspallata), el Este provincial, incluyendo Lavalle, Norte de Maipú, Norte de San Martín y zonas rurales de Guaymallén. Aquí no se descarta la caída de granizo.

provincial, incluyendo Lavalle, Norte de Maipú, Norte de San Martín y zonas rurales de Guaymallén. Aquí no se descarta la En Godoy Cruz y alrededores se esperan lluvias leves a partir de las 19:00 hs.

lluvia, tormenta, lluvia de verano, calor, acequias tapadas, agua, No se descarta que las tormentas vengan acompañadas por la caída de granizo. Foto: Yemel Fil

Hacia el sábado 6, la Dirección de Contingencias Climáticas prevé un día parcialmente nublado con lluvias y tormentas con posibilidad de granizo, se espera un descenso de la temperatura y tiempo ventoso. Las precipitaciones más severas comenzarían en torno a las 14:00 horas en el Oeste del Gran Mendoza (zona de Luján, Tupungato), "extendiéndose rápidamente a todo el Valle de Uco y posteriormente, hacia Zona Este".

Hacia las 20:00 horas, se esperan tormentas de gran intensidad en toda el área del Gran Mendoza y Zona Este, con alta probabilidad de granizo. Estas condiciones se extenderán hacia Zona Sur después de la medianoche, con precipitaciones importantes y granizo probable. La temperatura máxima descendería a 31 grados, mientras que la mínima cedería a 21 grados.

En tanto, para el domingo 7 el tiempo comenzaría a mejorar con una jornada parcialmente nublada con lluvias y tormentas, sumado a un descenso de la temperatura y tiempo ventoso. Las marcas térmicas se ubicarían en 25 (max.) y 14 grados (min.).