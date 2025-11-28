Granizo en General Alvear: qué daños dejó y qué recomienda el área de Agricultura

Durante la mañana de este viernes se realizó una recorrida por distintas zonas del departamento deGeneral Alvear, para evaluar los efectos de las tormentas registradas en las últimas horas. El recorrido incluyó Poste de Hierro, Alvear Oeste, Los Compartos, El Ceibo y la zona de La Escandinava, donde se verificó la caída de granizo.
El Director de Agricultura, Agustín Anzorena explicó: “estamos haciendo una inspección para dar reporte a la provincia”. Con respecto a las denuncias, se activará el protocolo provincial de toma de denuncias de granizo una vez recibido el informe técnico.
Al hacer un balance de la jornada, expresó: “creo que, como estaban las condiciones climáticas, ha sido positivo. Sobre todo, el trabajo de los aviones, que estuvieron operando permanentemente”.
El granizo afectó principalmente a ciruela, durazno y damasco, aunque sin daños severos: “no se ve mucha fruta en el suelo ni planta lastimada”. Sin embargo, Anzorena aclaró que en algunos casos “el valor comercial de la fruta puede verse afectado”, especialmente en los cultivos próximos a cosecha.
Finalmente, advirtió que la humedad acumulada y la continuidad de días inestables requieren atención sanitaria: “en días de mucha lluvia o humedad, el productor de vid y frutales, tiene que hacer las curaciones preventivas”.
