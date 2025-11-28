28 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Tormentas en la región

Granizo en General Alvear: qué daños dejó y qué recomienda el área de Agricultura

Aunque el granizo golpeó ciruela, durazno y damasco, no hubo daños severos. Recomiendan curaciones preventivas.

Zona afectada por el granizo en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Durante la mañana de este viernes se realizó una recorrida por distintas zonas del departamento de General Alvear, para evaluar los efectos de las tormentas registradas en las últimas horas. El recorrido incluyó Poste de Hierro, Alvear Oeste, Los Compartos, El Ceibo y la zona de La Escandinava, donde se verificó la caída de granizo.

El Director de Agricultura, Agustín Anzorena explicó: “estamos haciendo una inspección para dar reporte a la provincia”. Con respecto a las denuncias, se activará el protocolo provincial de toma de denuncias de granizo una vez recibido el informe técnico.

Al hacer un balance de la jornada, expresó: “creo que, como estaban las condiciones climáticas, ha sido positivo. Sobre todo, el trabajo de los aviones, que estuvieron operando permanentemente”.

El granizo afectó principalmente a ciruela, durazno y damasco, aunque sin daños severos: “no se ve mucha fruta en el suelo ni planta lastimada”. Sin embargo, Anzorena aclaró que en algunos casos “el valor comercial de la fruta puede verse afectado”, especialmente en los cultivos próximos a cosecha.

Finalmente, advirtió que la humedad acumulada y la continuidad de días inestables requieren atención sanitaria: “en días de mucha lluvia o humedad, el productor de vid y frutales, tiene que hacer las curaciones preventivas”.

Las consecuencias que dejó la caída de granizo en General Alvear

Embed - GRANIZO EN LA ESCANDINAVA: RECORRIDA POR LA ZONA

Noticiero Andino recorrió la zona de La Escandinava donde en la madrugada de este viernes cayó granizo. Las fincas afectadas están ubicadas sobre calle C del paraje perteneciente al distrito de Bowen. La tormenta se dio pasadas las 2 de la mañana con granizo pequeño a mediano en algunos lugares y abundante lluvia.

Embed - MADRUGADA DE GRANIZO EN LA ESCANDINAVA

