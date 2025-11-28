Granizo en General Alvear: qué daños dejó y qué recomienda el área de Agricultura

Durante la mañana de este viernes se realizó una recorrida por distintas zonas del departamento de General Alvear , para evaluar los efectos de las tormentas registradas en las últimas horas. El recorrido incluyó Poste de Hierro, Alvear Oeste, Los Compartos, El Ceibo y la zona de La Escandinava , donde se verificó la caída de granizo .

El Director de Agricultura, Agustín Anzorena explicó: “estamos haciendo una inspección para dar reporte a la provincia” . Con respecto a las denuncias, se activará el protocolo provincial de toma de denuncias de granizo una vez recibido el informe técnico.

Pronóstico Alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo en Mendoza: desde cuándo y a qué zonas afectará

Al hacer un balance de la jornada, expresó: “creo que, como estaban las condiciones climáticas, ha sido positivo . Sobre todo, el trabajo de los aviones, que estuvieron operando permanentemente”.

El granizo afectó principalmente a ciruela, durazno y damasco, aunque sin daños severos : “no se ve mucha fruta en el suelo ni planta lastimada”. Sin embargo, Anzorena aclaró que en algunos casos “el valor comercial de la fruta puede verse afectado”, especialmente en los cultivos próximos a cosecha.

Finalmente, advirtió que la humedad acumulada y la continuidad de días inestables requieren atención sanitaria: “en días de mucha lluvia o humedad, el productor de vid y frutales, tiene que hacer las curaciones preventivas”.

Las consecuencias que dejó la caída de granizo en General Alvear

Embed - GRANIZO EN LA ESCANDINAVA: RECORRIDA POR LA ZONA

Noticiero Andino recorrió la zona de La Escandinava donde en la madrugada de este viernes cayó granizo. Las fincas afectadas están ubicadas sobre calle C del paraje perteneciente al distrito de Bowen. La tormenta se dio pasadas las 2 de la mañana con granizo pequeño a mediano en algunos lugares y abundante lluvia.