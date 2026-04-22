22 de abril de 2026
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General Alvear

General Alvear lanzó el Plan Chapeaurouge 2026 para atraer inversiones y potenciar el agro

La iniciativa en General Alvear busca reactivar tierras en desuso, fortalecer la producción y generar empleo con incentivos fiscales y articulación público-privada.

General Alvear busca inversores para el agro y la ganadería.

General Alvear busca inversores para el agro y la ganadería.

La propuesta apunta a articular el trabajo entre sectores del agro, la ganadería, el ámbito inmobiliario y potenciales inversores, con el objetivo de aprovechar oportunidades vinculadas al forraje, la producción pecuaria y la horticultura, incorporando tecnología y asesoramiento profesional.

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Reactivar tierras y generar oportunidades en General Alvear

El programa contempla la puesta en valor de tierras bajo riego que actualmente se encuentran en desuso, con la intención de generar nuevas alternativas de inversión tanto para actores locales como de otras regiones.

La presentación se realizó en Casa Salonia, donde se convocó al sector inmobiliario para exponer los principales lineamientos del proyecto e invitarlos a participar en el proceso de vinculación entre oferta de tierras y desarrollos productivos.

Articulación entre el sector público y privado

El secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Guillermo Modón, explicó que el objetivo es ampliar la convocatoria a distintos actores del departamento para consolidar una propuesta sostenible en el tiempo.

Además, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para avanzar en una transformación productiva que genere crecimiento y empleo.

Incentivos y financiamiento para inversiones en General Alvear

Por su parte, el intendente Alejandro Molero participó de la actividad y subrayó que el plan busca vincular inversores con propiedades disponibles en función de las oportunidades del mercado.

En ese sentido, adelantó que el proyecto se complementará con una ordenanza que incluirá incentivos fiscales, como la eliminación de tasas municipales por un período determinado y esquemas de subsidio de tasas en articulación con entidades bancarias.

Eficiencia hídrica y tecnología

Molero también remarcó la necesidad de mejorar el uso del agua mediante sistemas de riego tecnificado, con el objetivo de optimizar la productividad y ampliar la superficie cultivada.

Proyección nacional del plan

Finalmente, el municipio prevé avanzar en gestiones junto al Gobierno provincial y entidades del sector agropecuario para promocionar el plan en otros puntos del país y atraer nuevas inversiones.

La iniciativa busca consolidar a General Alvear como un polo de desarrollo productivo, especialmente en actividades vinculadas a la producción de forraje y su integración con la ganadería.

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