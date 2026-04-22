Jornada ambiental en Godoy Cruz: mural, forestación y compromiso comunitario

En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra , el Municipio de Godoy Cruz realizó una jornada ambiental comunitaria en el barrio Huarpes, con la participación de vecinos, estudiantes y organizaciones.

La actividad tuvo lugar durante la mañana de este miércoles, en la intersección de Barcala y Huilliches , consolidándose como un espacio de encuentro y acción colectiva. La iniciativa fue organizada de manera conjunta entre el municipio, la escuela Tropero Sosa y el merendero Doña Rosa.

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Durante la jornada se promovió el compromiso ciudadano a través de propuestas colaborativas . Uno de los ejes principales fue la realización de un mural comunitario, que permitió canalizar la expresión artística como herramienta de concientización ambiental .

En este sentido, la actividad favoreció la participación activa de los vecinos, fortaleciendo los vínculos comunitarios y el sentido de pertenencia en torno al cuidado del entorno .

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Acciones concretas para un entorno más sostenible

Además, se desarrollaron tareas de forestación con la plantación de árboles en distintos sectores del barrio. Estas acciones fueron acompañadas por asesoramiento sobre compostaje domiciliario, brindando herramientas concretas para incorporar prácticas sustentables en la vida cotidiana.

De esta manera, la jornada combinó instancias de reflexión con acciones directas orientadas a mejorar el ambiente y promover hábitos responsables.

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Una fecha que invita a reflexionar

El Día Internacional de la Madre Tierra, que se conmemora cada 22 de abril, busca generar conciencia sobre la relación entre las personas y el ambiente.

En ese marco, la actividad realizada en el barrio Huarpes se suma a una agenda de acciones que apuntan a fortalecer la conciencia ambiental y fomentar el desarrollo sostenible en la comunidad.