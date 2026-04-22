Día de la Tierra: origen e historia de la celebración del 22 de abril

Cada 22 de abril , el planeta se convierte en protagonista de una conversación global que atraviesa fronteras. El Día Internacional de la Tierra no es solo una fecha más, sino un recordatorio urgente sobre el impacto humano en el ambiente y la necesidad de repensar el vínculo con la naturaleza .

El Día de la Tierra tiene sus raíces en Estados Unidos , donde el senador y activista ambiental Gaylord Nelson impulsó en 1970 una movilización masiva para instalar la agenda ecológica en la opinión pública . Aquella primera jornada reunió a millones de personas , entre estudiantes, docentes y organizaciones, en reclamo de políticas que protegieran el ambiente .

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El impacto fue inmediato, ya que ese mismo año se creó la Agencia de Protección Ambiental y se avanzó en leyes clave para el cuidado del entorno. Con el tiempo, la iniciativa trascendió fronteras y se convirtió en una fecha global.

En 2009 , la Organización de las Naciones Unidas oficializó el 22 de abril como una efeméride internacional , reconociendo la necesidad de promover la armonía entre el ser humano y la naturaleza , y de advertir sobre los principales desafíos ambientales del planeta.

Medio ambiente La fecha internacional tiene sus orígenes desde 1970. Foto: Archivo

La fecha también es igualmente también conocida como el “Día Internacional de la Madre Tierra”, que surge del reconocimiento de la Tierra como un sistema vivo, del que dependen todas las formas de vida. El concepto de “Madre Tierra ” está presente en diversas culturas originarias y tradiciones ancestrales, que entienden al planeta no solo como un recurso, sino como un ser que sostiene y conecta a todos los ecosistemas.

Al adoptar este nombre, la ONU buscó reforzar una mirada más integral, en una tarea que no se trata solo de proteger el ambiente, sino de comprender la interdependencia entre la naturaleza y la humanidad.

Así el 22 de abril funciona como un llamado global a la acción. Problemas como la contaminación, el calentamiento global, la sobreexplotación de recursos y la pérdida de biodiversidad exigen respuestas urgentes y coordinadas.

En este sentido, la fecha no solo apunta a la concientización individual, sino también a la responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas y sociedad civil. Promover prácticas sostenibles, reducir el impacto ambiental y apostar por modelos de desarrollo más equilibrados son algunos de los desafíos centrales.

Fuente: UNCuyo y ONU.