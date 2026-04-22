22 de abril de 2026
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Godoy Cruz

Primera Nacional: Godoy Cruz y Deportivo Maipú, con objetivos claros en la fecha 11

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y el Cruzado saltan a la cancha por la exigente Primera Nacional. Mirá cuándo y contra quién.

El Tomba y el Cruzado tienen acción.

El Tomba y el Cruzado tienen acción.

Foto: Prensa Godoy Cruz (Vía X)
 Por Sebastián Colucci

La Primera Nacional entra en una etapa determinante y Mendoza tendrá protagonismo en la fecha 11. El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y el Club Deportivo Maipú volverán a jugar con necesidades distintas, en una jornada que se disputará entre el sábado 25 y el martes 28 de abril y que puede empezar a marcar el rumbo del campeonato.

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El equipo mendocino sabe que necesita sumar para mantenerse en zona de reducido, en una tabla muy ajustada donde cada punto pesa.

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Deportivo Maipú, con la obligación de levantar

El Cruzado también igualó sin goles en la última fecha. Empató 0-0 ante Patronato en Paraná y ahora buscará hacerse fuerte como local ante Almagro.

La meta es clara: salir de la zona baja y empezar a construir una racha positiva que le permita acomodarse en el torneo.

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El resto de la fecha 11 de la Primera Nacional

La jornada tendrá varios partidos importantes en la pelea de arriba y en la lucha por escapar del fondo.

Sábado 25 de abril

15:30 San Miguel – Los Andes (Juan Nebietti)

15:30 San Telmo – All Boys (Juan Robledo)

15:30 Temperley – Patronato (Pablo Giménez)

17:30 San Martín – Quilmes (Maximiliano Macheroni)

18:00 Atlético de Rafaela – Gimnasia de Jujuy (Javier Delbarba)

Domingo 26 de abril

15:00 Tristán Suárez – Gimnasia y Tiro (Juan Pafundi)

15:00 Deportivo Morón – Racing de Córdoba (Felipe Viola)

15:00 Nueva Chicago – Colegiales (Franco Acita)

15:30 Acassuso – Estudiantes de Buenos Aires (Jorge Broggi)

15:30 Chacarita – Midland (Daniel Zamora)

16:00 Deportivo Madryn – Defensores de Belgrano (Gastón Monsón Brizuela)

16:00 Agropecuario – San Martín de Tucumán (Adrián Franklin)

17:00 Chaco For Ever – Mitre (Matías Billione)

17:00 Central Norte – Ciudad de Bolívar (Maximiliano Manduca)

17:00 Güemes – Atlanta (Federico Benítez)

18:00 Deportivo Maipú – Almagro (Fabrizio Llobet)

19:00 Colón – Godoy Cruz (Bryan Ferreyra)

Martes 28 de abril

19:30 Ferro – Almirante Brown (Yamil Possi)

Una fecha que puede ser bisagra

Godoy Cruz quiere sostener su lugar entre los protagonistas. Maipú necesita empezar a salir del fondo.

En una categoría larga pero muy pareja, la fecha 11 puede empezar a marcar quién está para pelear arriba y quién deberá sufrir abajo.

Preguntas clave sobre el Tomba y el Cruzado

¿Cuándo se juega la fecha 11 de la Primera Nacional?

Entre el sábado 25 y el martes 28 de abril.

¿Cuándo juegan los equipos mendocinos?

Maipú juega el domingo a las 18 ante Almagro y Godoy Cruz a las 19 frente a Colón.

¿Cómo llega Godoy Cruz a esta fecha?

Llega tras empatar 0-0 con San Miguel y busca mantenerse en zona de reducido.

¿Cómo llega Deportivo Maipú?

Empató 0-0 ante Patronato y necesita ganar para salir de la zona baja.

¿Cuál es el partido más destacado de la fecha?

Colón vs Godoy Cruz y Morón vs Racing de Córdoba, por la pelea en la parte alta.

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