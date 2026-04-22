22 de abril de 2026
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Concejo Deliberante

Renovación en el Concejo Deliberante: juraron seis nuevos ediles en la Ciudad de Mendoza

Seis ediles asumieron sus bancas en el Concejo Deliberante tras las elecciones de octubre de 2025. El oficialismo logró cinco lugares y el justicialismo sumó uno.

Nuevos Concejales en la Ciudad de Mendoza.

Nuevos Concejales en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

En el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Mendoza se llevó a cabo el acto de jura de los seis concejales que resultaron electos en las elecciones legislativas celebradas el pasado 26 de octubre de 2025.

Resultados electorales y distribución de bancas en el Concejo Deliberante

En dicha instancia electoral, el frente Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo el 55,92% de los votos, alcanzando cinco bancas en el cuerpo legislativo.

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Por su parte, Fuerza Justicialista Mendoza logró el 17,92% de los sufragios, lo que le permitió acceder a una banca.

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Quiénes asumieron en el Concejo Deliberante

Con la presencia del intendente Ulpiano Suarez en el recinto, juraron como nuevos ediles Cecilia Rodríguez, Maximiliano Garrido, Carla Ernani, Tomás Dris y Laura Villarreal Occhionero, por el frente Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

En tanto, Gustavo Caleau asumió por Fuerza Justicialista Mendoza, renovando su mandato.

Concejales que finalizaron su mandato

Dejaron sus bancas Alejandra Weintraub, Francisco Centorbi, Gladys Rodríguez y Susana Palmieri (Cambia Mendoza), junto a Lucas Carosio (PRO).

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Así quedó conformado el Concejo Deliberante

  • Marcelo Rubio (Frente Cambia Mendoza) 2023/2027
  • Cielo Daou (Frente Cambia Mendoza) 2023/2027
  • Rafael Bazán (Frente Cambia Mendoza) 2023/2027
  • Ernesto Giménez (Frente Cambia Mendoza) 2023/2027
  • Cecilia Rodríguez (La Libertad Avanza + Frente Cambia Mendoza) 2027/2030
  • Maximiliano Garrido (La Libertad Avanza + Frente Cambia Mendoza) 2027/2030
  • Laura Villarreal Occhionero (La Libertad Avanza + Frente Cambia Mendoza) 2027/2030
  • Carla Ernani (La Libertad Avanza + Frente Cambia Mendoza) 2027/2030
  • Tomás Dris (La Libertad Avanza + Frente Cambia Mendoza) 2027/2030
  • Ricardo García (Partido Verde) 2023/2027
  • Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica + ARI) 2023/2027
  • Gustavo Caleau (Frente Justicialista Mendoza) 2027/2030

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