Renovación en el Concejo Deliberante: juraron seis nuevos ediles en la Ciudad de Mendoza

En el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Mendoza se llevó a cabo el acto de jura de los seis concejales que resultaron electos en las elecciones legislativas celebradas el pasado 26 de octubre de 2025.
Seis ediles asumieron sus bancas en el Concejo Deliberante tras las elecciones de octubre de 2025. El oficialismo logró cinco lugares y el justicialismo sumó uno.
En el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Mendoza se llevó a cabo el acto de jura de los seis concejales que resultaron electos en las elecciones legislativas celebradas el pasado 26 de octubre de 2025.
En dicha instancia electoral, el frente Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo el 55,92% de los votos, alcanzando cinco bancas en el cuerpo legislativo.
Por su parte, Fuerza Justicialista Mendoza logró el 17,92% de los sufragios, lo que le permitió acceder a una banca.
Con la presencia del intendente Ulpiano Suarez en el recinto, juraron como nuevos ediles Cecilia Rodríguez, Maximiliano Garrido, Carla Ernani, Tomás Dris y Laura Villarreal Occhionero, por el frente Libertad Avanza + Cambia Mendoza.
En tanto, Gustavo Caleau asumió por Fuerza Justicialista Mendoza, renovando su mandato.
Dejaron sus bancas Alejandra Weintraub, Francisco Centorbi, Gladys Rodríguez y Susana Palmieri (Cambia Mendoza), junto a Lucas Carosio (PRO).