Renovación en el Concejo Deliberante: juraron seis nuevos ediles en la Ciudad de Mendoza

Nuevos Concejales en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales







En el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Mendoza se llevó a cabo el acto de jura de los seis concejales que resultaron electos en las elecciones legislativas celebradas el pasado 26 de octubre de 2025.

Resultados electorales y distribución de bancas en el Concejo Deliberante En dicha instancia electoral, el frente Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo el 55,92% de los votos, alcanzando cinco bancas en el cuerpo legislativo.

Por su parte, Fuerza Justicialista Mendoza logró el 17,92% de los sufragios, lo que le permitió acceder a una banca.

image Quiénes asumieron en el Concejo Deliberante Con la presencia del intendente Ulpiano Suarez en el recinto, juraron como nuevos ediles Cecilia Rodríguez, Maximiliano Garrido, Carla Ernani, Tomás Dris y Laura Villarreal Occhionero, por el frente Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

En tanto, Gustavo Caleau asumió por Fuerza Justicialista Mendoza, renovando su mandato. Concejales que finalizaron su mandato Dejaron sus bancas Alejandra Weintraub, Francisco Centorbi, Gladys Rodríguez y Susana Palmieri (Cambia Mendoza), junto a Lucas Carosio (PRO). image Así quedó conformado el Concejo Deliberante Marcelo Rubio (Frente Cambia Mendoza) 2023/2027

Cielo Daou (Frente Cambia Mendoza) 2023/2027

Rafael Bazán (Frente Cambia Mendoza) 2023/2027

Ernesto Giménez (Frente Cambia Mendoza) 2023/2027

Cecilia Rodríguez (La Libertad Avanza + Frente Cambia Mendoza) 2027/2030

Maximiliano Garrido (La Libertad Avanza + Frente Cambia Mendoza) 2027/2030

Laura Villarreal Occhionero (La Libertad Avanza + Frente Cambia Mendoza) 2027/2030

Carla Ernani (La Libertad Avanza + Frente Cambia Mendoza) 2027/2030

Tomás Dris (La Libertad Avanza + Frente Cambia Mendoza) 2027/2030

Ricardo García (Partido Verde) 2023/2027

Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica + ARI) 2023/2027

Gustavo Caleau (Frente Justicialista Mendoza) 2027/2030