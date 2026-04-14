14 de abril de 2026
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Tormenta

Fuerte tormenta en el Valle de Uco: rutas afectadas por la lluvia y el granizo

Las tormentas pronosticadas para este martes comenzaron por la tarde y se hicieron sentir en varios sectores de la provincia. Las imágenes del fenómeno.

Fuerte tormenta en el Valle de Uco: rutas afectadas por la lluvia y el granizo

Fuerte tormenta en el Valle de Uco: rutas afectadas por la lluvia y el granizo

Foto: gentileza
 Por Luis Calizaya

Las precipitaciones regresaron a Mendoza, tal como había pronosticado la Dirección de Contingencias Climáticas para este martes. Aunque la inestabilidad se registró en distintos puntos de la provincia, en el Valle de Uco se reportaron caída de granizo e inundaciones en rutas y caminos principales.

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Durante la tarde, un fuerte diluvio afectó a Tupungato y Tunuyán, con consecuencias dispares en distintos sectores del Valle de Uco, desde daños menores hasta complicaciones más severas.

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En Tupungato, en tanto, las precipitaciones provocaron el desborde del arroyo Anchayuyo, lo que complicó la transitabilidad en la Ruta Provincial 86, en el ingreso a la ciudad, y en la ruta 89, entre La Carrera y San José. La situación fue registrada por vecinos y conductores en zonas como Los Cerrillos, mientras que hasta el momento no se informó cuándo se normalizará la circulación.

Ante este escenario, autoridades de tránsito y del municipio recomendaron circular con extrema precaución.

Además, según reportó Defensa Civil, el pronóstico comenzó a desmejorar pasadas las 17, con caída de granizo y lluvias intensas que afectaron a localidades como Cordón del Plata, El Algarrobo, Gualtallary y El Zampal.

Cómo estará el tiempo en Mendoza el miércoles 15 de abril

Para lo que resta del martes, se espera nubosidad variable, tormentas y precipitaciones aisladas en Mendoza.

En tanto, el miércoles se presentará con nubosidad variable y lluvias aisladas. Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, con disminución de la nubosidad, descenso de la temperatura y vientos leves. La máxima será de 24 °C y la mínima de 12 °C.

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