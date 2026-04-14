Fuerte tormenta en el Valle de Uco: rutas afectadas por la lluvia y el granizo

Las precipitaciones regresaron a Mendoza , tal como había pronosticado la Dirección de Contingencias Climáticas para este martes . Aunque la inestabilidad se registró en distintos puntos de la provincia, en el Valle de Uco se reportaron caída de granizo e inundaciones en rutas y caminos principales .

Durante la tarde, un fuerte diluvio afectó a Tupungato y Tunuyán, con consecuencias dispares en distintos sectores del Valle de Uco , desde daños menores hasta complicaciones más severas.

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Vuelven las tormentas este martes en Mendoza: a qué hora y a qué zonas afectarán

En Tunuyán , el fenómeno se manifestó con intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y una marcada actividad eléctrica , especialmente en el centro del departamento.

En Tupungato , en tanto, las precipitaciones provocaron el desborde del arroyo Anchayuyo , lo que complicó la transitabilidad en la Ruta Provincial 86 , en el ingreso a la ciudad , y en la ruta 89 , entre La Carrera y San José . La situación fue registrada por vecinos y conductores en zonas como Los Cerrillos , mientras que hasta el momento no se informó cuándo se normalizará la circulación .

Ante este escenario, autoridades de tránsito y del municipio recomendaron circular con extrema precaución.

Además, según reportó Defensa Civil, el pronóstico comenzó a desmejorar pasadas las 17, con caída de granizo y lluvias intensas que afectaron a localidades como Cordón del Plata, El Algarrobo, Gualtallary y El Zampal.

Cómo estará el tiempo en Mendoza el miércoles 15 de abril

Para lo que resta del martes, se espera nubosidad variable, tormentas y precipitaciones aisladas en Mendoza.

En tanto, el miércoles se presentará con nubosidad variable y lluvias aisladas. Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, con disminución de la nubosidad, descenso de la temperatura y vientos leves. La máxima será de 24 °C y la mínima de 12 °C.