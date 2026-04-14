Fuerte tormenta en el Valle de Uco: rutas afectadas por la lluvia y el granizo

Las precipitaciones regresaron a Mendoza, tal como había pronosticado la Dirección de Contingencias Climáticas para este martes. Aunque la inestabilidad se registró en distintos puntos de la provincia, en el Valle de Uco se reportaron caída de granizo e inundaciones en rutas y caminos principales.
Tormentas en el Valle de Uco: así fue su paso
Durante la tarde, un fuerte diluvio afectó a Tupungato y Tunuyán, con consecuencias dispares en distintos sectores del Valle de Uco, desde daños menores hasta complicaciones más severas.
En Tunuyán, el fenómeno se manifestó con intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y una marcada actividad eléctrica, especialmente en el centro del departamento.
En Tupungato, en tanto, las precipitaciones provocaron el desborde del arroyo Anchayuyo, lo que complicó la transitabilidad en la Ruta Provincial 86, en el ingreso a la ciudad, y en la ruta 89, entre La Carrera y San José. La situación fue registrada por vecinos y conductores en zonas como Los Cerrillos, mientras que hasta el momento no se informó cuándo se normalizará la circulación.
Ante este escenario, autoridades de tránsito y del municipio recomendaron circular con extrema precaución.
Además, según reportó Defensa Civil, el pronóstico comenzó a desmejorar pasadas las 17, con caída de granizo y lluvias intensas que afectaron a localidades como Cordón del Plata, El Algarrobo, Gualtallary y El Zampal.
Cómo estará el tiempo en Mendoza el miércoles 15 de abril
En tanto, el miércoles se presentará con nubosidad variable y lluvias aisladas. Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, con disminución de la nubosidad, descenso de la temperatura y vientos leves. La máxima será de 24 °C y la mínima de 12 °C.