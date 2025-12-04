Tras un histórico fallo, una reina de la Vendimia recibirá una millonaria indemnización

La Justicia ordenó indemnizar a una reina de la vendimia que no pudo coronar a su sucesora por estar embarazada. Foto: Cristian Lozano

Una ex reina de la Vendimia obtendrá una reparación millonaria: los motivos La causa que involucra a una ex reina vendimial volvió a tomar relevancia tras un reciente fallo del Tribunal de Gestión Asociada N.º 3, que resolvió un caso iniciado en 2014 y que derivó en una condena por discriminación y violencia institucional. A partir de esta sentencia, la Municipalidad de Tunuyán y el ex intendente Martín Aveiro deberán pagar una indemnización de $8 millones más intereses a Yamila Escudero, quien denunció haber sido apartada de un acto vendimial por estar embarazada.

Según consta en el expediente, Escudero, entonces de 18 años, había sido electa reina distrital de Campo Los Andes en 2013. Un año después, mientras cursaba un embarazo avanzado, recibió —a través de su padre— la notificación de que no podría participar de la fiesta distrital, ni entregar sus atributos ni ocupar la primera fila del evento. “Me pidieron que me retirara del lugar”, sostuvo la joven en su relato, al describir lo ocurrido aquella noche.

yamila escudero reina tunuyan Yamila Escudero, ex reina departamental de la Vendimia mandato 2013. Foto: Archivo. La sentencia destaca que la exclusión fue una restricción arbitraria, no respaldada por ningún reglamento vigente, y que constituyó un acto contrario a la Ley 26.485, que protege a las mujeres frente a situaciones de violencia simbólica e institucional. También se remarca que, pese a una orden cautelar del Tribunal, el entonces jefe comunal no ofreció las disculpas públicas exigidas y, por el contrario, convalidó el accionar de sus subordinados, lo que agravó la situación y generó una revictimización.

El fallo ordena además que, en un plazo de 60 días, el municipio elimine de su reglamento vendimial los requisitos de ser “soltera, sin hijos y sin conviviente”, considerados injustificados, discriminatorios y contrarios a los avances en derechos de las mujeres. Aunque estos cambios ya fueron incorporados en años posteriores, la resolución reconoce el daño moral sufrido por Escudero y sienta un precedente judicial en materia de igualdad y no discriminación. "A lo largo de estos diez años —y justamente a partir de casos como el de Yamila— los reglamentos de Vendimia en Tunuyán, en otros municipios e incluso en la Fiesta Nacional ya fueron modificados. Los procesos se aggiornaron y se adaptaron a los avances en los derechos de las mujeres. De todos modos, la resolución marca un precedente y reconoce el daño sufrido por Yamila en aquel momento", concluye el comunicado compartido desde el entorno de la joven.