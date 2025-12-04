4 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides nacional

Día de la Publicidad en Argentina: origen e historia del 4 de diciembre

Como cada año, este 4 de diciembre se conmemora el Día de la Publicidad en Argentina. En esta nota, conocé cómo nació la fecha.

Día de la Publicidad en Argentina: origen e historia del 4 de diciembre

Día de la Publicidad en Argentina: origen e historia del 4 de diciembre

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

En Argentina, cada 4 de diciembre se celebra el Día de la Publicidad. El origen de esta fecha busca dar a conocer y revalorizar los inicios de una actividad clave para la promoción de productos, servicios y también para reconocer el trabajo de quienes la ejercen.

Día de la Publicidad en Argentina: por qué se celebra el 4 de diciembre

La efeméride se estableció en el primer Congreso de Publicidad, celebrado el 4 de diciembre de 1936 en Buenos Aires. Ese encuentro tuvo como objetivo promover la enseñanza de la publicidad a nivel nacional. Asimismo, la iniciativa fue impulsada por la antigua Asociación de Jefes de Propaganda y, desde entonces, quedó fijado un día conmemorativo para los publicistas en Argentina.

Lee además
Ya llega la Fiesta Provincial de la Cerveza en Godoy Cruz.
Fin de semana XL

Fiesta Provincial de la Cerveza: qué calles estarán cerradas
Llaman a licitación para una obra estratégica en el Acceso Este: 30 meses para transformar 30 km
ruta nacional 7

Llaman a licitación para una obra estratégica en el Acceso Este: 30 meses para transformar 30 km
Publicidad Argentina
Ejemplo de la publicidad y sus orígenes en Argentina a fines del siglo XIX.

Ejemplo de la publicidad y sus orígenes en Argentina a fines del siglo XIX.

Con los avances de los medios y las herramientas tecnológicas, los profesionales de la publicidad deben encontrar la forma adecuada de usar esos recursos para captar la atención de los consumidores.

Qué es la publicidad y cómo se clasifica

La publicidad es una herramienta de comunicación destinada a incrementar el consumo de un producto o servicio, facilitar su ingreso al mercado masivo y mejorar su imagen pública. Lo logra a través de campañas difundidas por distintos medios, apoyadas en un plan de trabajo estructurado.

Hoy se identifican cuatro ramas principales de la publicidad:

  • Publicidad de marca: busca fortalecer y posicionar una marca en el mercado.
  • Publicidad institucional: pretende resaltar los aspectos positivos de una empresa u organización.
  • Publicidad sin fines de lucro: utilizada por fundaciones y organizaciones no gubernamentales para dar a conocer acciones y movilizar la participación social.
  • Campañas de bien público: similares a la anterior, no persiguen ventas sino transmitir mensajes sociales (por ejemplo, contra la violencia de género o sobre educación vial).

Fuente: Capacitarte

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 4 de diciembre 2025

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 4 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 4 de diciembre

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Video: una exreina de la Vendimia denuncia violencia institucional y destrato hacia su hija en Luján de Cuyo

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Entre compromiso y responsabilidad: lo que realmente define el amor de pareja

En el Día de la Discapacidad familias de Malargüe reclaman por una inclusión real

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

El frente de la peluquería Diego Xiccato, ubicada en Ciudad de Mendoza.
Dolphin Mall

Robo en Miami: así está hoy la peluquería de Diego Xiccato, uno de los detenidos por el "tour delictivo"

Ciudad de Mendoza: el joven recibió un disparo cuando circulaba por calle Aliar y Pablo Neruda.
Tiene pedido de captura

Ataque a tiros en Ciudad de Mendoza: un motociclista recibió un disparo en la cabeza

Los detenidos en Miami enfrentarán cargos por defraudación y robo minorista.
Caso Dolphin Mall

Audiencia en Miami: los mendocinos acusados de robar en el Mall enfrentaron a la justicia

Te Puede Interesar

Llaman a licitación para una obra estratégica en el Acceso Este: 30 meses para transformar 30 km
ruta nacional 7

Llaman a licitación para una obra estratégica en el Acceso Este: 30 meses para transformar 30 km

Por Cecilia Zabala
Empresarios de Malargüe y Chile avanzan en un corredor turístico estratégico por el Paso Pehuenche. video
Oportunidades

Empresarios de Malargüe y Chile avanzan en un corredor turístico estratégico por el Paso Pehuenche

Por Claudio Altamirano
El proyecto Diablillos en el límite entre Catamarca y Salta pidio su incorporación al RIGI
Inversiones

El RIGI suma nuevos candidatos en minería y el gobierno piensa en extenderlo

Por Marcelo López Álvarez