Día de la Publicidad en Argentina: origen e historia del 4 de diciembre

En Argentina, cada 4 de diciembre se celebra el Día de la Publicidad. El origen de esta fecha busca dar a conocer y revalorizar los inicios de una actividad clave para la promoción de productos, servicios y también para reconocer el trabajo de quienes la ejercen.

Día de la Publicidad en Argentina: por qué se celebra el 4 de diciembre La efeméride se estableció en el primer Congreso de Publicidad, celebrado el 4 de diciembre de 1936 en Buenos Aires. Ese encuentro tuvo como objetivo promover la enseñanza de la publicidad a nivel nacional. Asimismo, la iniciativa fue impulsada por la antigua Asociación de Jefes de Propaganda y, desde entonces, quedó fijado un día conmemorativo para los publicistas en Argentina.

Publicidad Argentina Ejemplo de la publicidad y sus orígenes en Argentina a fines del siglo XIX. Foto: Archivo General de la Nación Argentina Con los avances de los medios y las herramientas tecnológicas, los profesionales de la publicidad deben encontrar la forma adecuada de usar esos recursos para captar la atención de los consumidores.

Qué es la publicidad y cómo se clasifica La publicidad es una herramienta de comunicación destinada a incrementar el consumo de un producto o servicio, facilitar su ingreso al mercado masivo y mejorar su imagen pública. Lo logra a través de campañas difundidas por distintos medios, apoyadas en un plan de trabajo estructurado.

Hoy se identifican cuatro ramas principales de la publicidad: Publicidad de marca: busca fortalecer y posicionar una marca en el mercado.

busca fortalecer y posicionar una marca en el mercado. Publicidad institucional: pretende resaltar los aspectos positivos de una empresa u organización.

pretende resaltar los aspectos positivos de una empresa u organización. Publicidad sin fines de lucro: utilizada por fundaciones y organizaciones no gubernamentales para dar a conocer acciones y movilizar la participación social.

utilizada por fundaciones y organizaciones no gubernamentales para dar a conocer acciones y movilizar la participación social. Campañas de bien público: similares a la anterior, no persiguen ventas sino transmitir mensajes sociales (por ejemplo, contra la violencia de género o sobre educación vial). Fuente: Capacitarte

