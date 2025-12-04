Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 4 de diciembre.

Durante la mañana y tarde de este jueves 4 de diciembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, elcorte de luz responde a trabajos de mantenimiento.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas
Las Heras
– Entre calles Iván Cané, Aristóbulo del Valle y Monteavaro; El Algarrobal. De 8.00 a 12.00 h.
Luján de Cuyo
– En la Lateral Este del Acceso Sur, hacia el norte de Azcuénaga. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
– Entre calles Alsina, Virgen de Lourdes, Castelli, Carril Sarmiento y Gabrielli; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.
– Entre calles Arancibia, Urquiza, Roca, Cavagnaro y zonas Aledañas; Coquimbito. De 9.45 a 13.45 h.
– En calle Urquiza, entre Tropero Sosa y Espejo Este. En calle Perito Moreno, entre Canal Pescara y Castro Barros. En calle El Porvenir, entre Urquiza y Castro Barros, y adyacencias; Coquimbito. De 9.15 a 13.15 h.
Lavalle
– En calle Lavalle, entre callejón N°8 y Ruta Provincial N°24. En la Ruta Provincial N°24, entre calles Lavalle y Navarrete. En barrios La Pega I, II y III. En la intersección de calles Navarrete y Florida y zonas aledañas; La Pega. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
– En calle Ancón, hacia el este de La Gloria. En Los Nogales de Tupungato y Andeluna Cellars; San José. De 9.15 a 13.15 h.
Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Informarse: consultar los avisos de EDEMSA
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
Una radio a pilas.
Agua y alimentos no perecederos.
Un botiquín de primeros auxilios.
Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.
Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.
Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.