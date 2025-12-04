4 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 4 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 4 de diciembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 4 de diciembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 4 de diciembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 4 de diciembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 3 de diciembre
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 2 de diciembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 2 de diciembre

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Las Heras

  • – Entre calles Iván Cané, Aristóbulo del Valle y Monteavaro; El Algarrobal. De 8.00 a 12.00 h.

Luján de Cuyo

  • – En la Lateral Este del Acceso Sur, hacia el norte de Azcuénaga. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – Entre calles Alsina, Virgen de Lourdes, Castelli, Carril Sarmiento y Gabrielli; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Arancibia, Urquiza, Roca, Cavagnaro y zonas Aledañas; Coquimbito. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Urquiza, entre Tropero Sosa y Espejo Este. En calle Perito Moreno, entre Canal Pescara y Castro Barros. En calle El Porvenir, entre Urquiza y Castro Barros, y adyacencias; Coquimbito. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

  • – En calle Lavalle, entre callejón N°8 y Ruta Provincial N°24. En la Ruta Provincial N°24, entre calles Lavalle y Navarrete. En barrios La Pega I, II y III. En la intersección de calles Navarrete y Florida y zonas aledañas; La Pega. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • – En calle Ancón, hacia el este de La Gloria. En Los Nogales de Tupungato y Andeluna Cellars; San José. De 9.15 a 13.15 h.
Embed

San Rafael

  • – En calle Los Coroneles, entre La Loma y Central Los Coroneles; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En callejón Mora, entre calles Gaviola y Chalet Sin Techo. En calle Estancia Santa Teresa; Los Claveles. De 15.15 a 19.15 h.

  • – En calle Arroyo, hacia el sur de Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En calle Bentos, entre Los Filtros y Sarmiento. En calle Los Sauces, entre Bertani y El Toledano; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la intersección de Ruta Nacional N°143, entre calles Gomensoro y Belgrano, y zonas aledañas; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operarios edemsa corte luz energía eléctrica.png
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 1 de diciembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 28 de noviembre

Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 27 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 26 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 25 de noviembre

Fiesta Provincial de la Cerveza: qué calles estarán cerradas

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

El frente de la peluquería Diego Xiccato, ubicada en Ciudad de Mendoza.
Dolphin Mall

Robo en Miami: así está hoy la peluquería de Diego Xiccato, uno de los detenidos por el "tour delictivo"

Ciudad de Mendoza: el joven recibió un disparo cuando circulaba por calle Aliar y Pablo Neruda.
Tiene pedido de captura

Ataque a tiros en Ciudad de Mendoza: un motociclista recibió un disparo en la cabeza

Los detenidos en Miami enfrentarán cargos por defraudación y robo minorista.
Caso Dolphin Mall

Audiencia en Miami: los mendocinos acusados de robar en el Mall enfrentaron a la justicia

Te Puede Interesar

Llaman a licitación para una obra estratégica en el Acceso Este: 30 meses para transformar 30 km
ruta nacional 7

Llaman a licitación para una obra estratégica en el Acceso Este: 30 meses para transformar 30 km

Por Cecilia Zabala
Empresarios de Malargüe y Chile avanzan en un corredor turístico estratégico por el Paso Pehuenche. video
Oportunidades

Empresarios de Malargüe y Chile avanzan en un corredor turístico estratégico por el Paso Pehuenche

Por Claudio Altamirano
El proyecto Diablillos en el límite entre Catamarca y Salta pidio su incorporación al RIGI
Inversiones

El RIGI suma nuevos candidatos en minería y el gobierno piensa en extenderlo

Por Marcelo López Álvarez