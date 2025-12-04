Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 4 de diciembre.

Durante la mañana y tarde de este jueves 4 de diciembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– En la intersección de Ruta Nacional N°143, entre calles Gomensoro y Belgrano, y zonas aledañas; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Bentos, entre Los Filtros y Sarmiento. En calle Los Sauces, entre Bertani y El Toledano; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.

– En callejón Mora, entre calles Gaviola y Chalet Sin Techo. En calle Estancia Santa Teresa; Los Claveles. De 15.15 a 19.15 h.

– En calle Los Coroneles, entre La Loma y Central Los Coroneles; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Jueves 04 de Diciembre. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/ngLwtjoYXk

– En calle Lavalle, entre callejón N°8 y Ruta Provincial N°24. En la Ruta Provincial N°24, entre calles Lavalle y Navarrete. En barrios La Pega I, II y III. En la intersección de calles Navarrete y Florida y zonas aledañas; La Pega. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Urquiza, entre Tropero Sosa y Espejo Este. En calle Perito Moreno, entre Canal Pescara y Castro Barros. En calle El Porvenir, entre Urquiza y Castro Barros, y adyacencias; Coquimbito. De 9.15 a 13.15 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operarios edemsa corte luz energía eléctrica.png Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.