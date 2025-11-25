Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 25 de noviembre.

Durante la mañana y tarde de este martes 25 de noviembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 20 de noviembre

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 21 de noviembre

– En la Ruta Provincial N°88, entre calles Miranda e Iriarte. En calle Scilipotti; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.

– En el Carril Viejo a Lavalle, hacia el este de callejón Molina. En Barrio Buenos Vecinos; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Godoy Cruz, hacia el oeste de Severo del Castillo; Kilómetro 11. De 9.15 a 13.15 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle San Martín Sur, entre Capdeville y Milagro de Los Andes, y zonas aledañas. De 7.00 a 11.00 h.

– En la Ruta Provincial N°188, hacia el este de Ejército de Los Andes. De 12.30 a 16.30 h.

– En calle Sarmiento, entre Chacabuco y Ruta Nacional N°146; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ricardo Mercado; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Martes 25 de Noviembre Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/LToe2r7leG pic.twitter.com/8kln9z0QOI

– En la intersección de la Ruta Provincial N°92 con callejón El Nevado y zonas aledañas; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Iriarte, entre Estación Transformadora Zampal y callejón Scilipotti; El Zampal. De 10.00 a 13.45 h.

– En calle Iriarte, entre Gómez y Ruta Provincial N°88. En el barrio La Arboleda. En callejón Perinetti y adyacencias; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

apertura de la primera Estación Transformadora digital de la provincia de Mendoza, edemsa.jpg Edema brindó recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Yemel Fil

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.