25 de noviembre de 2025
{}
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 25 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 25 de noviembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 25 de noviembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 25 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Guaymallén

  • – En calle Godoy Cruz, hacia el oeste de Severo del Castillo; Kilómetro 11. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En el Carril Viejo a Lavalle, hacia el este de callejón Molina. En Barrio Buenos Vecinos; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo

  • – En el Carril Viejo, hacia el sur de calle Proyectada J425; Ugarteche. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

  • – Entre calles Bruno Morón, Armando Tejada Gómez, Miguel Cané y Carril Gómez. Entre calles Canal Pescara, Juan Bautista Alberdi, San Lorenzo y Carril Gómez. Entre calles Juan Giol, Pasaje Giolito, Italia, Progreso y Carril Gómez; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • – En calle Dorrego, entre Santa Marta y La Solita. En barrios Dorrego, Sol del Norte, República del Perú, AMYSO I y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • – En la Ruta Provincial N°88, entre calles Miranda e Iriarte. En calle Scilipotti; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Iriarte, entre Gómez y Ruta Provincial N°88. En el barrio La Arboleda. En callejón Perinetti y adyacencias; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Iriarte, entre Estación Transformadora Zampal y callejón Scilipotti; El Zampal. De 10.00 a 13.45 h.

Tunuyán

  • – En la intersección de la Ruta Provincial N°92 con callejón El Nevado y zonas aledañas; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Antonio Dalmau, España, San Martín y Battaglia. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • – En calle El Milagro, entre Costa Canal Uco y El Indio; Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael

  • – Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ricardo Mercado; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles Vélez Sarsfield, Juan Cobos, Alberdi y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Merino Norte, Bestanic, Temporini y Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles Emilio Mitre, Tirasso, Tropero Sosa y Leandro N. Alem. De 15.30 a 19.30 h.

  • – Entre calles Ceferino Namuncurá, Castelli, Esquiú y Rawson. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Sarmiento, entre Chacabuco y Ruta Nacional N°146; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe

  • – En la Ruta Provincial N°188, hacia el este de Ejército de Los Andes. De 12.30 a 16.30 h.

  • – En calle San Martín Sur, entre Capdeville y Milagro de Los Andes, y zonas aledañas. De 7.00 a 11.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

apertura de la primera Estación Transformadora digital de la provincia de Mendoza, edemsa.jpg
Edema brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edema brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

