De dónde es y qué numeros acertó el mendocino que ganó $150 millones en el Telekino

El sorteo 2403 del Telekino de este domingo 23 de noviembre dejó un nuevo millonario en Mendoza , quien adquirió un cartón que acertó los 15 números de la modalidad "Tradicional" del popular juego de azar que organiza el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires.

El afortunado apostador adquirió su cartón en la agencia N° 191/007 "El Tucán", ubicada en avenida San Martín Sur y Tiburcio Benegas, de Godoy Cruz . Se hizo acreedor de un impresionante pozo de $152.685.284 , además de un viaje a Río de Janeiro para dos personas.

Juegos de azar A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 23 de noviembre

Juegos de azar Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2403 y números ganadores del domingo 23 de noviembre

Los números del cartón de la fortuna fueron 01 - 02 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 , con los cuales el jugador acertó los quince de la modalidad "Tradicional" y se llevó el pozo máximo del Telekino de ayer.

Cabe destacar que el ganador sufrirá un descuento por percepción impositiva , que corresponde al 31% sobre el 90 por ciento del premio. Es decir que del monto total, el apostador se quedará con $94.817.561,36 . En cuanto a la agencia, le corresponde un 2% del premio, por lo tanto se llevará $3.053.705,68 . El jugador cuenta con quince días hábiles para reclamar el cobro del monto obtenido.

Cuál es el pozo estimado para el próximo sorteo del Telekino

Desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires informaron que el pozo estimado para el sorteo 2404 del próximo domingo 30 de noviembre será de $350.000.000. En tanto que para el ganador o ganadores del premio mayor en el Tradicional, el pozo estimado es de $170.000.000 y un auto 0 kilómetro.

Resultados del Telekino 2404 del domingo 23 de noviembre

Color de cartón: violeta

Tradicional: 01 - 02 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25

Ganadores con 15 aciertos : en este caso hubo un ganador, que se llevó un pozo de $152.685.284 (más el premio extra).

: en este caso Ganadores con 14 aciertos: hubo 20 ganadores , que se llevan $420.663 cada uno.

hubo , que Ganadores con 13 aciertos: hubo 716 ganadores , que se llevan $35.468 cada uno .

hubo , que . Ganadores con 12 aciertos: hubo 8.103 ganadores , que se llevan $10.748 cada uno .

hubo , que . Próximo sorteo: domingo 30 de noviembre.

Resultados del REKINO 2404 del domingo 23 de noviembre

02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Ganadores: hubo 23 ganadores, que se llevan $135.479 cada uno.

Premios con el número de cartón de Telekino

227.538 , de Mendoza.

, de Mendoza. 568.820 , de provincia de Buenos Aires.

, de provincia de Buenos Aires. 569.165 , de provincia de Buenos Aires.

, de provincia de Buenos Aires. 758.705 , de provincia de Buenos Aires.

, de provincia de Buenos Aires. 799.770, de provincia de Buenos Aires.

Se llevan $1.700.000 cada uno

Telekino ganador Un mendocino ganó más de 150 millones de pesos en el Telekino del 23 de noviembre.

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un popular juego familiar de lotería organizado desde 2022 por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (previamente lo administró la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán), creado en abril de 1992.

Consiste en la extracción individual, desde un bolillero o aparato de sorteo, sin reposición, de quince bolillas de entre una serie de veinticinco, numeradas en forma correlativa desde el 1 (uno) al 25, ambos inclusive, las que se habrán introducido previamente en el citado bolillero.

¿Cómo se juega al Telekino?

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25. Se realiza un sorteo semanal en el que se extraen 15 bolillas, mediante las cuales se determinará si hubo ganador con 15 aciertos, quien se llevará el pozo máximo.

De no haberlo, el pozo queda vacante y se buscarán ganadores con 14 y de no resultar ningún ganador se buscarán los que hayan obtenido 13, y así sucesivamente hasta llegar a 12. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

Por otro lado, en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino.

El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

¿Qué otros premios otorga el Telekino?

Además de los sorteos de la modalidad Telekino y Rekino, semanalmente se sortean con el número de cartón distintos premios como casas, autos, electrodomésticos, viajes y premios en efectivo. De este sorteo participan sólo los cartones vendidos por lo que todas las semanas hay ganadores.

¿Cuándo se sortea el Telekino?

El Telekino se sortea todos los domingos a las 15 y puede seguirse en vivo por Canal 9 (Buenos Aires) o desde el streaming oficial del juego.

¿Cómo se cobran los premios del Telekino?

Sólo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (15 y 14 aciertos), que serán pagados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Cabe recordar que el premio sufrirá una retención impositiva, que representa el 31% del 90% del total de premio.