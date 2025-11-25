25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 25 de noviembre en Mendoza

La provincia tendrá condiciones inestables, con Zonda leve, ascenso de temperatura y tormentas que podrían incluir granizo. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 25 de noviembre una jornada calurosa, con nubosidad variable y condiciones inestables, marcada por la presencia de viento Zonda en algunos sectores. También se prevén tormentas que podrían incluir caída de granizo..

De acuerdo con los reportes, el día arrancará con cielo seminublado en el Valle de Uco y el Sur provincial. Pero desde las 14, comenzará a desarrollarse convección en el oeste del Valle de Uco, el oeste del Gran Mendoza y el oeste de San Rafael, extendiéndose luego a Malargüe.

Lee además
Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?
Mendoza bajo alerta por altas temperaturas: así estará el tiempo a lo largo de la semana
PRONÓSTICO EXTENDIDO

Mendoza bajo alerta por altas temperaturas: así estará el tiempo a lo largo de la semana

Este proceso dará lugar a tormentas con lluvias, actividad eléctrica y probabilidad de caída de granizo, condiciones que se mantendrán hasta alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles.

En alta montaña, habrá nubosidad variable, seguida por precipitaciones débiles a moderadas durante la tarde y noche, especialmente en las zonas Norte y Central del corredor cordillerano.

La temperatura máxima en el llano alcanzará los 37°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y 20°C en el Norte, Este y resto del Sur.

Zonda en Mendoza este martes 25 de noviembre: a qué zonas afectará

Según el informe del organismo, se espera circulación de viento leve del norte entre las 11 y las 20, abarcando a toda la provincia. En paralelo, el Zonda leve comenzará a sentirse desde las 16 y se extenderá hasta cerca de las 23, afectando especialmente Malargüe, el Valle de Uco y parte de San Rafael, con posibles extensiones hacia el Gran Mendoza.

ZONDA CICLOVIA 1.jpeg
Se espera viento Zonda este martes en Mendoza, según el pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas.

Se espera viento Zonda este martes en Mendoza, según el pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Miércoles 26 de noviembre: se espera una jornada muy calurosa, con nubosidad variable, lluvias y tormentas fuertes, algunas con granizo, y vientos moderados a fuertes del sector sur. Habrá viento leve del norte entre las 11 y las 17, seguido por Zonda leve entre las 14 y las 20 en la precordillera de Malargüe, el Sur y el Valle de Uspallata. Desde las 16, ingresará un viento sur intenso con ráfagas de 45 a 50 km/h, primero en el Sur y luego en el Norte y Este entre las 18 y 19. Las tormentas generalizadas se mantendrán hasta cerca de la medianoche. Máxima: 37°C | Mínima: 20°C.
  • Jueves 27 de noviembre: se espera una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Máxima: 34°C | Mínima: 20°C.
  • Viernes 28 de noviembre: el día comenzará inestable en la madrugada, con unas horas de mejoría posterior. El cielo estará algo nublado, con nuevo descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 30°C | Mínima: 18°C.
Temas
Seguí leyendo

Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este lunes 24 de noviembre en Mendoza

Caluroso, el pronóstico del tiempo para este domingo 23 de noviembre en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 22 de noviembre en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico para este viernes 21 de noviembre en Mendoza

El paso del Zonda en Mendoza: ramas caídas, rutas cortadas y una pareja que salvó su vida de milagro

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 19 de noviembre en Mendoza

Caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 18 de noviembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

El sorteo 2403 del domingo entregó el pozo millonario que ganó un mendocino.
¡Qué suerte!

De dónde es y qué numeros acertó el mendocino que ganó $150 millones en el Telekino

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

El Quini 6 sortea $13.400 millones este miércoles 26 de noviembre.
Juegos de Azar

Se viene un súper pozo inédito del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Te Puede Interesar

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Por Pablo Segura
Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Por Celeste Funes
Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Por Cecilia Zabala