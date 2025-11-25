Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 25 de noviembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 25 de noviembre una jornada calurosa, con nubosidad variable y condiciones inestables, marcada por la presencia de viento Zonda en algunos sectores. También se prevén tormentas que podrían incluir caída de granizo..
De acuerdo con los reportes, el día arrancará con cielo seminublado en el Valle de Uco y el Sur provincial. Pero desde las 14, comenzará a desarrollarse convección en el oeste del Valle de Uco, el oeste del Gran Mendoza y el oeste de San Rafael, extendiéndose luego a Malargüe.
Este proceso dará lugar a tormentas con lluvias, actividad eléctrica y probabilidad de caída de granizo, condiciones que se mantendrán hasta alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles.
En alta montaña, habrá nubosidad variable, seguida por precipitaciones débiles a moderadas durante la tarde y noche, especialmente en las zonas Norte y Central del corredor cordillerano.
La temperatura máxima en el llano alcanzará los 37°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y 20°C en el Norte, Este y resto del Sur.
Zonda en Mendoza este martes 25 de noviembre: a qué zonas afectará
Según el informe del organismo, se espera circulación de viento leve del norte entre las 11 y las 20, abarcando a toda la provincia. En paralelo, el Zonda leve comenzará a sentirse desde las 16 y se extenderá hasta cerca de las 23, afectando especialmente Malargüe, el Valle de Uco y parte de San Rafael, con posibles extensiones hacia el Gran Mendoza.
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Miércoles 26 de noviembre: se espera una jornada muy calurosa, con nubosidad variable, lluvias y tormentas fuertes, algunas con granizo, y vientos moderados a fuertes del sector sur. Habrá viento leve del norte entre las 11 y las 17, seguido por Zonda leve entre las 14 y las 20 en la precordillera de Malargüe, el Sur y el Valle de Uspallata. Desde las 16, ingresará un viento sur intenso con ráfagas de 45 a 50 km/h, primero en el Sur y luego en el Norte y Este entre las 18 y 19. Las tormentas generalizadas se mantendrán hasta cerca de la medianoche. Máxima: 37°C | Mínima: 20°C.
Jueves 27 de noviembre: se espera una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Máxima: 34°C | Mínima: 20°C.
Viernes 28 de noviembre: el día comenzará inestable en la madrugada, con unas horas de mejoría posterior. El cielo estará algo nublado, con nuevo descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 30°C | Mínima: 18°C.