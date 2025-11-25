Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 25 de noviembre en Mendoza

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 25 de noviembre una jornada calurosa, con nubosidad variable y condiciones inestables , marcada por la presencia de viento Zonda en algunos sectores . También se prevén tormentas que podrían incluir caída de granizo ..

De acuerdo con los reportes, el día arrancará con cielo seminublado en el Valle de Uco y el Sur provincial. Pero desde las 14 , comenzará a desarrollarse convección en el oeste del Valle de Uco, el oeste del Gran Mendoza y el oeste de San Rafael , extendiéndose luego a Malargüe .

Este proceso dará lugar a tormentas con lluvias, actividad eléctrica y probabilidad de caída de granizo , condiciones que se mantendrán hasta alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles .

En alta montaña , habrá nubosidad variable , seguida por precipitaciones débiles a moderadas durante la tarde y noche , especialmente en las zonas Norte y Central del corredor cordillerano.

La temperatura máxima en el llano alcanzará los 37°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y 20°C en el Norte, Este y resto del Sur.

Zonda en Mendoza este martes 25 de noviembre: a qué zonas afectará

Según el informe del organismo, se espera circulación de viento leve del norte entre las 11 y las 20, abarcando a toda la provincia. En paralelo, el Zonda leve comenzará a sentirse desde las 16 y se extenderá hasta cerca de las 23, afectando especialmente Malargüe, el Valle de Uco y parte de San Rafael, con posibles extensiones hacia el Gran Mendoza.

ZONDA CICLOVIA 1.jpeg Se espera viento Zonda este martes en Mendoza, según el pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza