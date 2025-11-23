23 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Caluroso, el pronóstico del tiempo para este domingo 23 de noviembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con aumento de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Caluroso, el pronóstico del tiempo en Mendoza.

Foto: Yemel Fil

En alta montaña las condiciones climáticas estarán inestable.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 35 grados y la mínima a los 18 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • El lunes 24 de noviembre, la jornada se presentará algo nublada con probabilidad de precipitaciones. La máxima sería de 36 grados y la mínima de 19 grados.
  • El martes 25 de noviembre, el día estará caluroso y algo nublado, con vientos de dirección variable. Tormentas hacia la noche La temperatura máxima llegaría a los 36 grados y la mínima a los 19 grados.
