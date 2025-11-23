Caluroso, el pronóstico del tiempo para este domingo 23 de noviembre en Mendoza

Según el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este domingo 23 de noviembre en la provincia de Mendoza, una jornada calurosa con poca nubosidad vientos moderados del noreste.
23 de noviembre de 2025
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con aumento de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
En alta montaña las condiciones climáticas estarán inestable.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 35 grados y la mínima a los 18 grados.