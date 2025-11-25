25 de noviembre de 2025
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

Un accidente vial en la autopista de Los Andes, del lado chileno de Alta Montaña, dejó a tres víctimas fatales, dos de ellas, un matrimonio mendocino.

 Por Pablo Segura

Un trágico accidente vial ocurrido en Los Andes, del lado chileno de Alta Montaña, dejó tres víctimas fatales y según las primeras informaciones dos de los fallecidos serían un matrimonio oriundo de Mendoza, en tanto que dos menores de edad que viajaban con las víctimas fueron derivados a un hospital.

El siniestro ocurrió en la autopista de la ciudad de Los Andes -continuación de la Ruta60Ch-, a la altura de San Felipe, a pocos kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, cuando la niebla complicaba la visibilidad en la ruta.

De acuerdo a lo informado por el Comisario Carabineros de San Felipe, mayor Gonzalo Medina, el siniestro ocurrió a las 6.30 de este martes y fue protagonizado por un Fiat Cronos con patente argentina -radicada en Maipú, Mendoza- y una SUV con patente chilena.

En el auto argentino viajaba un matrimonio con dos menores de edad, quienes al parecer volvían a Mendoza luego de pasar algunos días en el vecino país.

Los dos mayores, como así también el conductor del auto chileno, fallecieron en el acto producto del choque -el conductor de la SUV sería un brasilero radicado en Chile-.

Por su parte, los menores -de quienes no hay datos de sus edades- fueron derivados a los hospitales San Camilo de San Felipe y San Juan de Dios de Los Andes, respectivamente. Se desconoce el estado de salud de ambos.

En la escena del siniestro trabajan efectivos de Bomberos de San Felipe, SAMU y personal de emergencias de la autopista. Por su parte, los peritajes están a cargo de Carabineros de Chile. Por el momento se desconoce cómo se originó el accidente vial.

