Grave accidente vial en Tunuyán: dos policías chocaron con un caballo y uno falleció

Dos efectivos policiales sufrieron un grave accidente vial en Tunuyán. Ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta Rouser 200 cc cuando habrían colisionado con un caballo sobre la Ruta Provincial 92 . Tras el siniestro, fueron trasladados al hospital Scaravelli , donde fueron diagnosticados con politraumatismos. Sin embargo, el joven de 28 años falleció horas más tarde.

El hecho ocurrió pasadas las 18 horas de este domingo , en calle Malvinas Argentinas , en la localidad de Vista Flores, Tunuyán . Un llamado al 911 alertó sobre el accidente, por lo que efectivos policiales se dirigieron de inmediato al lugar.

Al arribar, constataron que las personas lesionadas pertenecían a la Policía de Mendoza . El joven prestaba servicios en la UEP (Unidad Especial de Patrullaje) de Tunuyán , mientras que la mujer forma parte de la Policía Motorizada de Guaymallén .

Según indicaron fuentes policiales, el siniestro se habría producido de manera sorpresiva cuando un equino sin jinete salió desde un callejón del barrio Benegas y se cruzó en la calzada frente a la motocicleta. Aún no se ha determinado si el conductor intentó maniobrar para esquivarlo o si impactó de manera directa contra el animal.

Como consecuencia de la colisión, ambos efectivos cayeron sobre la carpeta asfáltica. En el lugar, la policía entrevistó a la propietaria del caballo, quien manifestó que el animal se encontraba atado con un bozal en un pesebre bajo el cuidado de su padre, y que desconocía cómo se habría soltado.

El diagnóstico de ambos efectivos y la lesión del caballo

Minutos después arribó personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El doctor Enrique Ramón diagnosticó al efectivo masculino con fractura de brazo y pierna izquierda, mientras que la mujer no recibió un diagnóstico detallado en ese momento. Ambos fueron trasladados al hospital Scaravelli debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, el animal presentaba una lesión en la extremidad posterior.

accidente vial, tunuyán, policía El joven policía de 28 años falleció producto de las lesiones que sufrió

Ya en el nosocomio, el doctor Leonardo Trovalli informó que la joven presentaba politraumatismos moderados y pérdida de conocimiento, por lo que quedó internada en observación. El agente masculino, en tanto, fue diagnosticado con politraumatismos graves, incluida fractura de fémur izquierdo, y fue ingresado al quirófano.

Horas más tarde, y con la presencia de familiares en el hospital, el titular de la UEP de Tunuyán comunicó que el joven de 28 años falleció a causa de las lesiones sufridas en el accidente.