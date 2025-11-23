23 de noviembre de 2025
Accidente vial

Un conductor chocó contra un cerro en Uspallata y dio positivo en alcoholemia

Un joven de 24 años perdió el control de su Chevrolet Corsa en Ruta 7 y chocó contra el Cerro Negro. El test de alcoholemia arrojó un elevado resultado positivo

Conducía alcoholizado en Uspallata, intentó pasar a otro auto y terminó contra el Cerro Negro.&nbsp;Foto: GoogleMaps / Archivo.

  • Conducía alcoholizado en Uspallata, intentó pasar a otro auto y terminó contra el Cerro Negro. Foto: GoogleMaps / Archivo.

    •  Por Celeste Funes

    Un siniestro vial registrado en Ruta Nacional 7, en la zona de Uspallata, dejó a un conductor con lesiones y bajo proceso contravencional. El joven perdió el control de su vehículo cuando intentaba sobrepasar a otro rodado y terminó impactando contra el Cerro Negro.

    Intentó sobrepasar a otro auto en Uspallata, perdió el control y dio positivo en alcoholemia

    El accidente vial tuvo lugar cerca de las 10 de la mañana de este domingo, en la Ruta Nacional 7. De acuerdo con la información policial, J. A., de 24 años, circulaba en dirección al este a bordo de un Chevrolet Corsa cuando intentaba sobrepasar a otro vehículo.

    En esa maniobra, y por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y terminó impactando contra el cerro. Minutos después se detuvo personal médico que asistió al joven, quien presentaba un TEC sin pérdida de conocimiento.

    Al realizarse el dosaje de alcohol en sangre, el resultado fue 1,45 G/L, por lo que se procedió a la retención del vehículo y al inicio del correspondiente proceso contravencional. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes.

