sustrajeron dinero y una camioneta

Violento robo a una familia en Junín: amenazaron con secuestrar a dos menores

Al menos seis delincuentes perpetraron un violento robo en una casa de Alto Verde, Junín, donde golpearon y ataron a una familia.

Foto: Yemel Fil
Una familia fue víctima de un violento robo en la noche del jueves en una casa de Alto Verde, Junín, donde seis delincuentes armados golpearon y ataron a las víctimas, al mismo tiempo que las amenazaban con secuestrar a dos menores de edad si no les entregaban unos $30 millones.

El robo ocurrió a las 23.30 en Cerradilla y Ruta 50 de Junín, donde los delincuentes terminaron sustrayendo unos 500.000 pesos en efectivo y una camioneta, que luego fue abandonada.

En tanto que la policía detuvo a dos sujetos de 28 y 30 años, acusados de ser parte de la banda que perpetró el robo. Los individuos cuentan con múltiples antecedentes penales y quedaron a disposición de la justicia.

Según fuentes policiales, el robo ocurrió en un predio privado, con guardia de seguridad. Fue justamente este trabajador el primero en ser atacado por la banda de delincuentes.

El hombre fue golpeado y atado con cordones de su calzado. Acto seguido, los delincuentes se dirigieron a la casa de la familia y golpearon.

Como el dueño del hogar no abría, los ladrones derribaron la puerta y atacaron a una pareja con sus dos hijos de 11 y 4 años.

De acuerdo al relato de las víctimas, eran al menos seis los ladrones que ingresaron al hogar. Tres de estos portaban armas de fuego y pedían $30 millones de pesos que, supuestamente, tenían las víctimas.

Tal es así que los delincuentes golpearon al padre y amenazaron con secuestrar a los menores si no entregaban el dinero.

Finalmente, los ladrones sustrajeron una camioneta VW Amarok gris, patente PNM560, y unos $500.000 en efectivo.

Tras la huida, la policía realizó un patrullaje y en Ruta 7 y calle Quiroga logró encontrar el vehículo, que había sido abandonado por los ladrones.

Casi al mismo tiempo, advirtieron la presencia de dos sujetos que intentaban escapar por un descampado, por lo que la policía los persiguió y logró su detención.

Estos sujetos fueron identificados como Nicolas Vizaguirre (30), quien tiene múltiples antecedentes por robos y delitos contra la propiedad; y Juan Pablo Buel (28), también con varias imputaciones por robo, abigeato, y tenencia de estupefacientes.

Ambos quedaron detenidos a disposición de la justicia.

