Tragedia en Lavalle: un ciclista murió tras ser atropellado por un camión

Las sobrevivientes del accidente en Lavalle se encuentran hospitalizadas en el hospital Rawson.

Un ciclista murió y dos mujeres resultaron heridas en un accidente vial ocurrido durante la madrugada de este domingo en Lavalle , cuando un camión los embistió sobre la Ruta Nacional 142 . El conductor se dio a la fuga tras el impacto y es buscado por la policía.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho cerca de las 2:35 gracias a un aviso proveniente de la Policía de San Juan , que alertó sobre un siniestro vial en el que tres ciclistas habían sido embestidos en la Ruta Nacional 142 , a unos 3 kilómetros del Destacamento El Puerto.

Cuando el personal policial de Mendoza y del Servicio de Emergencia Coordinado ( SEC) llegó al lugar, encontró sin vida a Alexis Morales , de 37 años, quien circulaba acompañado por su pareja, N. F. (32), y su hermana, J. M. (35). Ambas mujeres presentaban diversos politraumatismos.

Debido a la cercanía con la provincia vecina, las dos víctimas fueron trasladadas al hospital Rawson , en San Juan , donde quedaron internadas y permanecen fuera de peligro.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los tres ciclistas habrían sido embestidos por el conductor de un camión, quien escapó inmediatamente después del hecho. Hasta el momento se desconocen su identidad y otros detalles del vehículo.

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Lavalle, que trabaja para identificar al chofer prófugo y establecer la mecánica completa del siniestro.