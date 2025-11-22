Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas

Durante la noche del viernes, alrededor de las 22, se produjo un importante incendio en calle Mansilla, en el departamento de Las Heras, que afectó a tres viviendas. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales y se controló la situación rápidamente.

Cómo fue el operativo en Las Heras A través de la línea de emergencias 911 se recibió un alerta por un incendio activo en una vivienda ubicada al final de un pasillo, con posible presencia de víctimas atrapadas. Ante la urgencia de la situación, se desplazaron inmediatamente los recursos necesarios. Al llegar, los bomberos constataron que los moradores habían salido por sus propios medios.

En un momento, las llamas amenazaron con propagarse a dos viviendas vecinas, por lo que se solicitó apoyo hídrico. Tras varios minutos de intervención, se logró contener el fuego.

Durante el operativo, en la intersección de calles San Miguel y Roca, se produjo una colisión entre un móvil de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y un vehículo particular conducido por una mujer. Ambos ocupantes no resultaron con lesiones graves, aunque la conductora reportó dolor en la espalda. La colisión ocurrió cuando el móvil de GUM se desplazaba en busca de apoyo hídrico y, debido a la urgencia del incendio, pasó un semáforo en rojo.

Aproximadamente a las 23:00 hs., el incendio fue sofocado de manera definitiva, dejando como resultado: tres viviendas afectadas (una parcialmente y dos totalmente) y dos camionetas dañadas. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras. Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.