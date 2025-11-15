Qué dejó el impactante incendio en Ezeiza: resultados del relevamiento oficial

Gastón Granados , intendente de Ezeiza, dio a conocer un informe actualizado sobre el grave incendio ocurrido en la zona en las últimas horas . En esta nota, te contamos los daños ocasionados, la cantidad de personas afectadas y las pérdidas materiales registradas.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, brindó un informe sobre el incendio que afectó a un parque industrial del municipio. Según confirmó, el fuego, que alcanzó cerca de diez industrias , se encuentra controlado, aunque aún no ha sido completamente extinguido.

Susto en el conurbano Franco Armani tuvo que abandonar su casa por explosión en parque industrial

Granados destacó la labor de las numerosas dotaciones de bomberos que llegaron de distintos puntos de la provincia, junto con la fuerte presencia del Ministerio de Seguridad, lo que permitió contener el siniestro.

En cuanto a la situación sanitaria, aseguró que no se registran heridos graves . Las 12 personas trasladadas al Hospital de Ezeiza ya fueron dadas de alta , en su mayoría por inhalación de monóxido de carbono generado por la combustión de neumáticos. Algunos fueron derivados a otras clínicas para estudios complementarios, pero ninguno sufrió lesiones graves.

El incendio también generó gran cantidad de humo, aunque no representa un riesgo para los vecinos. La autopista Ezeiza-Cañuelas, que había sido interrumpida, comienza a reabrirse.

Actualmente, las prioridades son extinguir por completo el fuego y asistir a las empresas afectadas, muchas de las cuales sufrieron pérdidas totales. Granados informó que ya se contactó con el gobernador y el ministro de Producción para coordinar apoyo y medidas de asistencia a las industrias damnificadas. / NA

