El volcán Planchón Peteroa muestra señales internas pero sin aumentar su nivel de alerta

El Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) , organismo dependiente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) , es el encargado de monitorear y emitir los reportes sobre la actividad del volcán Planchón Peteroa que se encuentra en Malargüe . Según los especialistas, el comportamiento actual del volcán no supera los niveles registrados en 2018 y 2019, aunque su dinámica es evaluada de manera permanente.

En diálogo con SITIO ANDINO , el director del OAVV , Sebastián García , brindó detalles sobre la actividad reciente del volcán, que desde hace varios meses permanece en alerta amarilla debido a la emisión continua de ceniza, gases y particulado fino.

Esta semana se registraron dos eventos relevantes en las inmediaciones del cráter . El miércoles 12 se detectó un sismo de largo período (LP) , asociado al movimiento interno de fluidos dentro del sistema volcánico. Pese a ello, el nivel de alerta se mantiene sin cambios.

Sebastián García explicó que estas señales son registradas por los sismógrafos y están vinculadas al desplazamiento de agua y gases “porque están las Termas del Azufre”, . Agregó que existe calor en profundidad que calienta estos elementos, generando manifestaciones propias de la actividad interna del edificio volcánico.

“Esto significa que el volcán ha variado su actividad, y forma parte del nivel de alerta técnica amarilla, donde este tipo de eventos pueden ocurrir. Por eso se informa lo más rápido posible a las autoridades y a la población”, señaló.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 11.58.37

Segundo volcán activo de la Argentina

Consultado sobre si la situación actual se compara con episodios recientes, como los de diciembre de 2018, García recordó que el Planchón-Peteroa “es un volcán activo y es el segundo en nuestro ranking de riesgo volcánico para la República Argentina. Ha tenido erupciones frecuentes en la década del ’90, en 2010 y la última entre finales de 2018 y comienzos de 2019”.

peteroa 20181 Actividad del volcán Peteroa en 2018.

Destacó que las manifestaciones históricas del complejo “en general han sido de baja magnitud” y recordó que en 2019 las emisiones afectaron únicamente sectores rurales como los valles del Azufre y Noble. En este sentido, detalló que los monitoreos diarios no indican, por ahora, la posibilidad de un evento mayor al de décadas anteriores. Sin embargo, se mostró prudente: “Hay que ir viendo cómo evoluciona esto a lo largo de los meses”.

Entre los escenarios posibles, el especialista indicó que se espera que el volcán reduzca gradualmente su actividad, lo que permitiría reevaluar el nivel de alerta técnica y tomar decisiones conforme a esa evolución.