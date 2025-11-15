15 de noviembre de 2025
Tunuyán: el Mercado de La Estación extiende su atención y fortalece su oferta de productos

El municipio de Tunuyán destacó la sinergia entre productores y consumidores. Durante la jornada hubo sorteos, música en vivo y la presencia del Ballet Federal.

Mercado de La Estación en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

A partir de esta semana, el Mercado de La Estación en Tunuyán extenderá sus días y horarios de atención: abrirá de jueves a sábado, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. El objetivo es ofrecer más oportunidades a vecinos y visitantes para acceder a productos frescos y de calidad. Esta ampliación se enmarca en el crecimiento del espacio, que hoy genera una sinergia entre productores, emprendedores y consumidores, fortaleciendo la economía regional y ampliando las opciones de compra para los vecinos.

El Mercado ofrece una amplia variedad de propuestas: pastelería, panadería convencional y sin TACC, además del servicio de cantina donde se puede disfrutar de un rico café preparado con un reciente grano molido. También cuenta con un almacén general con productos esenciales y un sector de refrigerados donde se puede encontrar carnes de cerdo, pollo y vacuna, junto con pescados y mariscos. A esto se suma el espacio de frutas y verduras, frutos secos y deshidratados, y un vivero con plantas ornamentales.

Este espacio combina historia y proyección. Y representa los emprendedores y productores locales una oportunidad de exhibir su trabajo y fortalecer la economía regional, mientras que los consumidores encuentran precios competitivos y productos seguros.

image

Bonus Track: Semana Global del Emprendimiento en Tunuyán

En el marco de la Semana Global del Emprendimiento, el Mercado de La Estación sumó la presencia de emprendedores del Valle de Uco. La propuesta permitió ampliar la variedad de productos disponibles y generar un circuito de comercialización que visibiliza el trabajo local.

Durante la jornada de ayer, los vecinos que realizaron sus compras en el mercado, participaron de sorteos y pudieron disfrutar del Ballet Federal de la Municipalidad y la música en vivo de Luis Carrera. Los emprendedores estarán hasta el sábado 15 de noviembre, ofreciendo sus productos y formando parte de esta iniciativa que impulsa el desarrollo regional.

